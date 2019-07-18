Как стало известно «Континенту Сибирь», создатель новосибирской сети мужских парикмахерских «Папа Дома» Янис Кайшев в ближайшее время запускает новый проект — сеть лоу-кост парикмахерских «Стилёк».

По словам Яниса Кайшева, речь идет о сети мужских парикмахерских, ориентированных на молодежный сегмент аудитории и ее ценности, в частности быть в тренде. Под эту аудиторию уже разработан фирменный стиль, в котором будут выдержаны не только сами парикмахерские, но и сопутствующие аксессуары.

Первый салон под брендом «Стилёк» планируется открыть 10 августа. До конца месяца будет запущена вторая точка, а всего за полтора года в Новосибирске может появиться порядка 10 салонов «Стилёк».

Как пояснил Янис Кайшев, речь идет об отдельном проекте с отдельной командой, и пересечения с действующей сетью «Папа Дома» не будет.

Говоря о рынке мужских парикмахерских, он отметил, что в Новосибирске это направление очень развито: много разные игроков рынка, большое количество приобретенных франшиз — как российских, так и международных. «Чем больше на рынке будет качественных проектов, тем будет лучше потребителю, и соответственно каждому из нас. Мы все работаем на формирование рынка. Важно нести культуру и соответствовать ей. Если кто-то плохо стрижет, то портит весь рынок, так как клиент уйдет не в другой салон, а покинет сегмент. Поэтому фокус внимания не на том, чтобы кого-то «подвинуть», а в том, чтобы качественно делать свое дело», — пояснил Янис Кайшев.

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