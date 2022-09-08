В Новосибирске 25 экспертов расскажут, как увеличить продажи

В октябре в Новосибирске пройдет «БОЛЬШАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ маркетинга». Эксперты, расскажут о том, какие инструменты маркетинга увеличат поток клиентов и приведут к желаемому доходу каждого предпринимателя.

Маркетологи крупных компаний России соберутся в Новосибирске 4 октября. Эксперты поделятся реальными кейсами, рабочими инструментам, готовыми скриптами, секретами и лайфхаками, которые предприниматели смогут внедрить в свое дело и получить результат. В числе приглашенных спикеров и бизнесмены из Новосибирска – известный ресторатор Денис Иванов, предприниматель, сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опора России», владелец сети парикмахерских «Папа дома», студии индивидуального пошива «Фатерсон» Янис Кайшев, основательница новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top Яна Фомина, владелица салона красоты LUCKY Екатерины Чебыкина и другие. Также в мероприятии примут участие 17 профессионалов высокого уровня — директора digital-агентств и IT-компаний, маркетологи и PR-менеджеры. Они поделятся своим опытом о взаимодействии с отделом маркетинга и к каким результатам это привело.

Отдельный блок конференции будет посвящён развитию личного бренда и его влиянию на продвижение бизнеса.

Стоит отметить, что ранее аналогичное мероприятие проходило в июле 2022 года. «Континент Сибирь» подробно писал о том, чем оно запомнилось.

Организатор конференции – возглавляемый Марией Гараниной комитет по маркетингу Новосибирского отделения «Опора России» при поддержке минпромторга Новосибирской области, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, а также Центра развития и поддержки предпринимательства в Новосибирской области «Мой бизнес».

Мероприятие пройдет 4 октября 2022 года с 12:00 до 19:00 в большом концертном зале им. Маяковского, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.

Напомним, в Новосибирске с 7 по 9 сентября проходит выставка «Дизайн без границ» в лофт-парке «Подземка», также организованная при поддержке регионального отделения «Опоры России».

За последний месяц в Новосибирске также прошли бизнес-конференции «Прибыль«, «Пружина«, а на октябрь также запланирована конференция «Груша«.