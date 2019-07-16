Основанная в Новосибирске сеть мужских парикмахерских «Папа Дома» намерена выйти в соседние города Сибири по схеме франчайзинга. Первым из них станет Барнаул — первый салон там откроется уже в июле текущего года.

Напомним, что сеть мужских парикмахерских «Папа Дома» была основана Янисом Кайшевым и на сегодня включает в себя 5 салонов, 4 из которых расположены в торговых центрах Новосибирска — «Ауре», «Галерее», «Ройял Парке» и «Сан Сити». В настоящее время готовится к запуску еще одна точка — в ТЦ «Сибирский Молл».

Как рассказал «Континенту Сибирь» Янис Кайшев, компания продала первую франшизу в Алтайский край. Первый салон под брендом «Папа Дома» за пределами Новосибирска планируется запустить в Барнауле в сентябре 2019 года. Общая площадь салона составит 106 кв.м. Речь идет о флагманском формате салона, в котором будет не только зона стрижки, а также услуги мужского маникюра и педикюра, но и небольшой кофе-бар. Пока речь идет о запуске одного салона, но в перспективе «Папа Дома» видит в городе 3-4 филиала и собственный учебный центр.

С точки зрения дальнейшего развития «Папа Дома» сосредоточился на близлежащих городах Сибири. Помимо Барнаула речь также идет о Томске и Красноярске. По словам Яниса Кайшева, есть интерес со стороны потенциальных партнеров в Санкт-Петербурге. Паушальный взнос для первых пяти франчайзинговых партнеров на сегодня составляет 150 тысяч рублей.

Янис Кайшев также отмечает, что у компании нет цели открыть как можно больше салонов по франшизе, упор делается на качестве. «Мы ищем тех, кто разделяют наши ценности, кто находится с нами на одной волне. Нам важна личность франчайзи. насколько он верит в себя, настолько его бизнес будет процветать», — рассказывает основатель сети «Папа Дома».

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