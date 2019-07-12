В Таджикистане завершилась Международная экономическая выставка-ярмарка «Сугд-2019». Свою продукцию продемонстрировали предприятия легкой и текстильной промышленности, дехканских хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности и финансовых институтов. Подписано 45 соглашений, в том числе с делегацией Красноярского края. Об итогах шестой выставки-ярмарки и о сотрудничестве с российскими партнерами корреспонденту «Континента Сибирь» рассказал заместитель председателя Согдийской области Таджикистана АНВАР ЯЪКУБИ.

— В выставке-ярмарке на этот раз приняли участие представители десяти стран. У каждого форума свои торгово-экономические «акценты» — какие были в этом году?

— На «Сугд-2019» приехали представители нескольких регионов России — Нижегородской и Саратовской областей, Красноярского края, Екатеринбурга и Москвы. Мы принимали делегатов соседних стран — пяти регионов Узбекистана, двух регионов Кыргызстана, Афганистана, Турции и Туркмении. Кроме того, большая делегация представляла Республику Беларусь. По итогам нашей работы подписано 45 соглашений. Причем акценты в соглашениях с российскими партнерами в этот раз сделаны на развитие сотрудничества в сфере туризма, на более тесные связи с ТПП РФ, а также на обменах в образовательной сфере. В целом съехавшиеся в Худжанд представители разных стран особое внимание уделили туристическому бизнесу, текстильной продукции, ремеслам и пищевой промышленности.

— В прошлые годы на выставке-ярмарке в столице Согдийской области Таджикистана были подписаны меморандумы о сотрудничестве с несколькими торговыми сетями из России. Вы отслеживаете исполнение этих документов?

— Заявляю ответственно: соглашения и меморандумы прежних лет выполняются. Мы поставляем в торговые сети России свежую продукцию производства наших сельчан. Только в этом году отправили больше 5 тыс. тонн свежих фруктов и более 40 тыс. тонн свежего лука и овощей на российский рынок. И у нас большой потенциал по поставкам этой продукции. Конечно, на российском рынке высокая конкуренция, но мы знаем свою нишу. Мы готовы первыми завозить ранние овощи и фрукты — и уже сейчас стремимся отгрузить их как можно больше за короткий весенний период. Скоро наступит время отправки винограда и бахчевых культур. А осенью к этим продуктам добавятся сезонные овощи для заготовок на зиму в РФ. Мы готовы наращивать наши отгрузки по всем видам товаров.

— Паритет российской и таджикской продукции, кажется, достигнут. Какими товарами обмениваются страны?

— Мы больше отправляем продукции сельскохозяйственного назначения, хлопковолокно, текстиль. Из РФ традиционно импортируем древесину, зерновые, ГСМ. Мы прекрасно взаимодополняем друг друга. Наши двусторонние отношения нужно развивать.

— Несмотря на готовность создавать совместные предприятия с российским участием, пока таких компаний в Таджикистане немного. Что мешает развитию СП?

— Многие российские предприятия присматриваются к таджикской экономике. Мы приветствуем любое предложение по созданию СП с участием российского капитала, с участием капитала других стран. Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода на форуме заявил, что мы гарантируем максимальную поддержку и содействие в реализации таких проектов.

— На шестой выставке-ярмарке в международных переговорах лидировали белорусские и китайские партнеры, а участие российской стороны ограничено прямыми переговорами — российских стендов на выставке не было, с чем это связано?

— Все верно, у каждого форума — своя специфика. Стендов российских предприятий не было, зато мы подписали рекордное количество меморандумов и соглашений. Скажем, подписали межпалатное соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Согдийской области и торгово-промышленной палатой Наманганской области. Между ТПП Согдийской области и Управлением культуры и туризма Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Управлением культуры и Синьцзянской Международной Туристической компанией по шелковому пути «Дружба Китайской Народной Республики» — соглашение о сотрудничестве. С Шэньчжэнем договорились о развитии отрасли строительства и текстильной промышленности. Речь идет о строительстве жилья, миграционных зон — у нас развивается туризм и гостиничный бизнес. Также мы хотим работать и с предприятиями РФ — нужно возвращать нашу производственную кооперацию.

— Что этот форум значит для экономики Таджикистана? И насколько он важен вашим экономическим партнерам?

— О значимости форума красноречиво говорит список участников торжественного открытия: председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, заместитель председателя государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом при правительстве Республики Таджикистан Нигина Анвари, представительство торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Республике Таджикистан, а также полномочный представитель правительства Республики Кыргызстан в Баткенской области Акрам Мадумаров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Олег Иванов, заместитель председателя Ферганской области Мухсинходжа Абдурахмонов, заместитель председателя Минского облисполкома Республики Беларусь Игорь Макар и многие другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области:

— Таджикистан благодаря мудрой политике лидера нации, президента страны Эмомали Рахмона с каждым годом укрепляет свои позиции на мировой арене, добиваясь значительных результатов в своем социально-экономическом развитии, а также выступая инициатором многих важных международных проектов и программ. Международная торговая ярмарка послужит дальнейшему укреплению и расширению долгосрочных торговых и партнерских связей между бизнес-сообществом Согдийской области и других регионов Таджикистана с торговыми компаниями, потенциальными потребителями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран.

Сергей Ключарев, председатель делового совета сотрудничества с Таджикистаном ТПП РФ:

— Ландшафт наших отношений меняется. Наконец-то с таджикской стороны создан деловой совет по сотрудничеству с Россией. Мы этого добивались три года — столько лет работает российский совет. Многие таджикские предприятия просились в состав делового совета, но я не мог их принять по нашему уставу — изначально предполагалось создание аналогичного совета с таджикской стороны. В рамках XVI заседания межправительственной комиссии Россия — Таджикистан в марте этого года мы с председателем таджикского совета Мухаммадом Сурховым подписали меморандум о сотрудничестве, составили дорожную карту.

Теперь нам будет легче осуществлять помощь российским предприятиям в настройке прямых связей с таджикскими коллегами, решать проблемы на уровне министерств и ведомств.

В выставке-ярмарке «Сугд» я участвую пятый раз. За эти годы мы подписали множество соглашений. Но теперь я за ними не гонюсь. К сожалению, в Таджикистане сложно с финансированием. Денег мало, нет возможности закредитоваться в банках, все ищут какие-то лизинговые схемы. Таджикские партнеры привыкли получать гранты от США, Японии и России — с частным бизнесом, не благотворителями работать сложнее. Коммерческий сектор считает деньги, рассчитывает вернуть инвестиции, пусть и с отсрочкой. Пора уже Таджикистану создавать высокотехнологичные предприятия, и российские компании готовы в этом помочь. Прежде всего я говорю о легкой промышленности. Теперь о развитии торгового бизнеса. Во что упираются меморандумы о сотрудничестве с российскими торговыми сетями? Таджикские товары не соответствуют их стандартам. Это прекрасный экологически чистый товар, но наши потребители привыкли, что он должен быть еще и красивым, и калиброванным. Плюс сохранность — как-никак таджикским персикам и абрикосам на пути в Новосибирск предстоит пересечь несколько границ… Если бы Таджикистан вошел в Евразийский экономический союз, как Кыргызстан, работать стало бы ощутимо проще. И такое политическое решение, как мне кажется, зреет. Вопрос времени.

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