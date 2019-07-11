Новосибирцы собрали 5,5 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Сегодня, 11 июля, из Новосибирской области отправился автомобиль с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области. За неделю было собрано более 5,5 тонн одежды, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, на призыв о сборе гуманитарной помощи для людей, пострадавших от дождевого паводка, откликнулись не только жители, но и предприятия региона. За неделю было собрано 5,6 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и одежды. Это первая партия, которая отправилась в Иркутскую область. На этом пункт приема не закрывается и работа по сбору гуманитарной помощи пострадавшим будет продолжена.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, пункт приема гуманитарной помощи был организован в ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области». В течение недели жители и организации региона передавали туда одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, детские игрушки, принадлежности для новорожденных и постельное белье.

Доставка ценного груза была организована при участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Невежина, расстояние от Новосибирска до конечной точки составляет 1,3 км. Время в пути займет около 30 часов. Для автомобиля, который повез гуманитарную помощь, организовано сопровождение ГИБДД.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Андрей Травников 1 июля 2019 года заявил, что власти Новосибирской области готовы оказать помощь семьям из районов Иркутской области, которые пострадали в результате затопления.

Напомним, на сегодняшний день в районах Иркутской области, попавших в зону паводка, наблюдается стабильное снижение уровня воды в реках. Из 107 населенных пунктов, которые были подтоплены, не освобожденным от воды остается только один – город Тулун. В нем остаются подтопленными 190 домов, в которых проживает 475 человек.

Также обнаружены погибшими 24 человека, числятся без вести пропавшими еще девять.

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