Руководство Новосибирской области готово оказать помощь семьям из районов Иркутской области, которые пострадали в результате затопления. Об этом 1 июля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в региональном правительстве. Глава региона дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

«По моему поручению министерство соцразвития Новосибирской области оценило наши возможности по расселению семей, пострадавших в Иркутской области, — сказал Андрей Травников. — Мы готовы оказать помощь нашим соседям, а также разместить детей в оздоровительных лагерях».

Губернатор Новосибирской области также поручил уточнить начальника главного управления МЧС РФ по Новосибирской области Виктора Орлова, требуется ли организовать на территории сбор вещей для жителей пострадавших районов Иркутской области.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Братске, которое было посвящено вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области, поручил представителям региональной власти взять на контроль текущую обстановку и координировать ход восстановительных работ в Иркутской области.

По информации ГУ МЧС по Иркутской области, на 1 июля в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в т.ч. 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.

Повреждены 13 автомобильных мостов. Ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», произошло подтопление 7 участков автомобильных дорог местного значения.

Пострадавших — 744 человека: 153 человека, из них 35 детей, госпитализированы, 591 пострадавшему, в числе которых 37 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 2273 человек, в том числе 512 детей. В 13 пунктов временного размещения доставлены 636 человек, в том числе 182 ребенка, остальные находятся у родственников и знакомых.

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