На сессии Заксобрания Новосибирской области, прошедшей 25 июня, в двух чтениях были приняты поправки в закон области, касающиеся предоставления земли без торгов, находящейся в федеральной собственности, под масштабные инвестпроекты. С какой целью это сделано и в чем плюсы такого решения, «Континенту Сибирь» рассказал руководитель Территориального управления Росимущества в Новосибирской области ОЛЕГ ГАЛЛЯМОВ.

– Олег Ринатович, в чем заключается суть изменений и в чем их в актуальность?

– Это действительно актуальный вопрос, который давно ждал своего часа. В Новосибирской области имеется много федеральных земель, которые можно и нужно вовлечь в хозяйственный оборот. Эти земельные участки интересны для размещения промышленных предприятий, жилищного строительства и тому подобного. Изменения в региональный закон, которые приняты на сессии, позволяют передавать федеральные земли в аренду без торгов. Весь смысл этого закона в адресном получении земельного участка, а не на аукционе.

Что касается сути изменений. Четыре года назад были внесены изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, можно заключить без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов и инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов РФ.

В прежней редакции закона Новосибирской области №583-ОЗ от 01.07.2015 в преамбуле содержалась формулировка, по которой действие закона распространялось на земли, «находящиеся в государственной собственности Новосибирской области, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (далее — земельные участки)», что исключало возможность вовлечения по данному основанию федеральных земель.

В результате внесенных изменений появилась формулировка «земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности», что полностью соответствует Земельному кодексу и расширяет способы вовлечения федеральных земельных участков в хозяйственный оборот.

– То есть торгов не будет. А каким будет механизм передачи федеральной земли в аренду?

– Инвестор представляет свой проект на рассмотрение губернатору. Если объект соответствует критериям, установленным региональным законодательством, губернатор издает распоряжение, которое носит политический характер, о вовлечении федеральных земель в хозяйственный оборот. Основной критерий – сумма инвестиций. Проект должен быть реально масштабным. Для Новосибирска минимальная сумма инвестиций составляет 500 млн рублей, для Новосибирского района – 300 млн, для других муниципалитетов чуть меньше. С распоряжением губернатора на руках и пакетом документов инвестор обращается в Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области. Мы рассматриваем эти документы на предмет их полноты, объективности и принимаем свое распоряжение о предоставление земельных участков. Договор аренды земельного участка на определенный срок заключается между Территориальным управлением Росимущества и этим инвестором.

Расчет арендной платы осуществляется на основании отчета независимого оценщика. Поскольку форма собственности земли при таком предоставлении не меняется, денежные средства от использования земли в полном объеме поступают в бюджет Российской Федерации.

И все средства от аренды идут в бюджет Российской Федерации. Мы вовлекаем землю в интересах области, а в бюджет РФ получаем доходы от использования земли и права аренды.

Такая мера поможет решить проблемы при реализации инвестиционных проектов, улучшит инвестиционный климат в регионе, что в конечном итоге положительно повлияет на развитие нашей области. Кроме того, расширение перечня земельных участков для применения механизма внедрения масштабных инвестиционных проектов может привлечь крупных застройщиков, и частично решить проблему обманутых дольщиков, приведет к активизации работы по объектам долевого строительства, а также крупных инфраструктурных и социально значимых проектов.

– Какой срок аренды?

– В соответствии с законом аренда земельного участка предоставляется на срок от трех до 10 лет. Все это время мы контролируем использование земельных участков. Срок договора аренды синхронизируется с инвестиционной программой. Очевидно, сама программа должна иметь график, этапы освоения земельного участка и его застройки. Если мы видим, что проект стоит на месте, не укладывается в утвержденный график, возможно расторжение договора аренды. Поскольку мы понимаем, что земля не должна пустовать, должна работать и приносить доход в бюджет страны.

– Инвестор может выкупить землю, после завершения строительства?

– Да, это предусмотрено законом. Чтобы увеличить капитализацию построенного инфраструктурного объекта, собственник, как правило, стремится выкупить под ним землю и обращается к нам с соответствующим пакетом документов. В этом случае земельный участок также продается не на аукционе, а адресно. Мы должны продать ему землю в безусловном порядке. Постановлением правительства РФ от 25 марта 2015 года №279 утверждены правила определения цены участка, находящегося в федеральной собственности при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. Законом предусмотрен выкуп земли под такими объектами за 100% кадастровой стоимости.

– А какой размер земельного участка по закону можно передать в аренду без торгов?

– Земельный участок до 10 га передается без согласования с Федеральным агентством Росимущества. Если площадь земли больше, мы готовим заключение и согласовываем с центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

– 10 га это достаточно для крупного инвестпроекта?

– Это не маленький земельный участок, примерно 20 футбольных полей. Эту территорию можно использовать под производственный объект или строительство микрорайона из многоквартирных домов. Именно поэтому мы предполагаем, что это внесение изменений в областной закон позволит региону компенсировать крупным застройщикам их вклад в решение проблем обманутых дольщиков.

– Кто-нибудь из инвесторов уже обращался к вам?

– О претендентах пока говорить рано, поскольку изменения внесены буквально на днях. Сейчас нам совместно с правительством Новосибирской области предстоит выработать механизм взаимодействия для оперативного рассмотрения поступающих предложений инвесторов, подбора земельных участков, находящихся в федеральной собственности и возможных для предоставления под инвестиционный проект. Это необходимо в целях исключения дублирования процессов и случаев отказа Территориального управления в предоставлении того или иного земельного участка по объективным причинам, которые инвестору и уполномоченному органу правительства Новосибирской области может быть неизвестно.

Для Территориального управления все задачи, и цели нашей деятельности одинаково важны, но наиболее приоритетным направлением сейчас является увеличение поступлений в федеральный бюджет, что решается путем активного вовлечения федерального имущества (объекты недвижимости, включая земельные участки) в хозяйственный оборот, ускорения темпов приватизации федерального имущества.

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