Федеральную землю без торгов можно будет взять в аренду под крупный инвестпроект в Новосибирской области

Вопрос о предоставлении без торгов участков земли, находящейся в федеральной собственности, под масштабные инвестпроекты рассмотрели депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 19 июня. Изменения, которые будут внесены в закон области на ближайшей сессии, позволят компенсировать застройщикам их вклад в решение проблем обманутых дольщиков.

Проект закона о внесении изменений в закон области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки без проведения торгов» представил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. Он рассказал, что Земельный кодекс РФ с 1 марта 2015 года разрешает главам субъектов РФ своим распоряжением предоставлять юридическим лицам в аренду без торгов земельные участки любой формы собственности. Но закон Новосибирской области, принятый 1 июля 2015 года, «Об установлении критериев…» из этого процесса федеральные земли исключил. «В декабре прошлого года Минэкономразвития РФ направило в адрес губернатора письмо, в котором отметило недостаточную вовлеченность федеральных земельных участков в инвестпроекты и предложило предусмотреть возможность заключения договоров аренды на основании распоряжения губернатора. Законопроект расширяет полномочия губернатора на федеральные земли», — подчеркнул чиновник.

Заслушав доклад, члены комитета уточнили критерии отбора претендентов на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности. Как рассказал заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, они не изменились. Основной критерий — сумма инвестиций, проект должен быть реально масштабным. Для Новосибирска минимальная сумма инвестиций составляет 500 млн рублей, для Новосибирского района — 300 млн, для других муниципалитетов чуть меньше. «Это крупные инвесторы. Таких строителей в области немного, устраивать торги, на которые придет только один участник, нет смысла», — отметил депутат.

«В основе изменений в действующий закон области — прежде всего расширение полномочий главы региона для решения вопросов, связанных с инвестиционными проектами, поскольку именно губернатор отвечает за инвестиционный климат в области и экономическое развитие территории», — прокомментировал председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам ЗС НСО Евгений Покровский.

Председатель комитета особо подчеркнул, что изменения в закон помогут людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. «Речь идет о вовлечении земельных участков, удобных для жилищного строительства, для того, чтобы компенсировать строителям их вклад в решение проблем обманутых дольщиков», — отметил Покровский.

Отдельного внимания депутатов заслужил вопрос об итогах реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015–2020 годах». Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 27 млн 285 тысяч рублей. Большая часть этих средств, как рассказал депутатам министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пошла на финансирование строительства и реконструкции полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в районах области. Чуть более 9 млн рублей из областного и местных бюджетов было направлено на оборудование специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек) мест сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения (кроме Новосибирска).

У депутатов сразу возникли вопросы, касающиеся эффективности программы. «Мы потратили областные деньги, построили завод по утилизации батареек в Новосибирске, чтобы не возить их в Челябинск, пошла реклама, люди понесли батарейки. И теперь эти контейнеры с батарейками и лампами стоят никому не нужные. Не организована ни перевозка, ни утилизация», — отметил заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам ЗС НСО Дмитрий Козловский.

Министр, напомнив, что следить за этим должно министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, пообещал со своей стороны «вернуться к проблеме» и совместно с региональным минприроды найти решение.

Обсуждение итогов региональной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах», особенно таких ее подпрограмм, как «Газификация», «Чистая вода» и «Благоустройство территорий населенных пунктов», актуализировало вопрос о создании в ЗС постоянно действующей комиссии по экологии. С таким предложением члены комитета по строительству обратились к председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву.

«Комиссии по экологии существуют во многих региональных парламентах России. Сегодня этому вопросу уделяют повышенное внимание на государственном уровне.

Думаю, коллеги из других комитетов, которые также стакиваются с экологическими вопросами по своим направлениям, нас поддержат. А таких вопросов у жителей области становится все больше и больше. Людей волнуют загрязнение рек, мусорные свалки по берегам водоемов, вырубка леса и многое другое. Постоянно действующая комиссия в Законодательном собрании будет эффективным механизмом для решения этих проблем», — выразил уверенность Евгений Покровский.

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