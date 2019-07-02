Сергей Жвачкин назначил нового начальника департамента науки и высшего образования администрации Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петра Каминского. К работе новый руководитель приступил 1 июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, Петр Каминский возглавил региональный департамент науки и высшего образования с 1 июля 2019 года. Ранее он исполнял обязанности директора института физики прочности и материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук.

Кандидатуру Петра Каминского для назначения губернатору Сергею Жвачкину представила его заместитель по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Значительная часть карьеры Петра Каминского связана с работой в академическом институте физики прочности и материаловедения, куда он пришел в 1984 году. По его инициативе в 2002 в ИФПМ сформирован отдел инновационного развития, который помог увеличить объемы внебюджетного финансирования института.

«От нового руководителя я жду весомого вклада в решение одной из нашей главных задач – победы региона в федеральном конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня. А добьемся мы этой победы только сделав более тесным и экономически эффективным взаимодействие университетской и академической науки с реальным производством и инновационным бизнесом», — подчеркнул глава региона.

Петр Каминский родился в 1958 году в Кемеровской области. В 1981 окончил физический факультет Томского государственного университета, а затем аспирантуру ТГУ. Доктор физико-математических наук, имеет звание «Почетный работник науки и техники РФ». Автор более 70 научных работ и пяти патентов. Входит в состав объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в ноябре 2018 года губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение об увольнении начальника департамента науки и высшего образования администрации Томской области Николая Минаева. Он оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

До решения кадрового вопроса Сергей Жвачкин возложил обязанности начальника на Ирину Шпаченко, занимающую должность заместителя начальника департамента науки и высшего образования обладминистрации.

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