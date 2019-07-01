Первый сибирский съезд поваров, кондитеров и пекарей пройдет в Новосибирске в первой декаде июля

Мастера кулинарии соберутся в Новосибирске 10-11 июля на свой первый профессиональный съезд в Сибири. В программе мероприятия – тренинги и мастер-классы от лучших поваров России. На 6 профессионально оборудованных площадках будут приготовлены более 70 аутентичных блюд разных уголков мира и возрождённой русской кухни.

Первый сибирский съезд поваров, кондитеров и пекарей, организованный «Сибирской гильдией шеф-поваров и шеф-кондитеров», пройдет на базе PARUSResort. Секретами мастерства с участниками съезда поделятся бронзовые призеры всемирной кулинарной олимпиады Андрей Коробкин, Спиридон Яныгин, Сергей Кладов, шеф-повар и ведущий телепередачи «Монастырская кухня» на канале «Спас» Максим Сырников, фуд-продюссер в «Мастершеф дети» (г. Москва) и телеведущий Василий Емельяненко, международный консультант Екатерина Сваровская, официальный шеф-повар Олимпийской сборной России на олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи, экс шеф-повар российского посла в Германии Алексей Виноградов (г. Москва) и другие.

Участников мероприятия ожидают:

Образовательная программа (20 лекций и 25 мастер-классов);

Нетворкинг и обмен опытом с коллегами;

6 профессионально оборудованных площадок;

Чистейший воздух, бассейн, фуд-корт, BBQ-вечеринка и не забываемая вечерняя программа под открытым небом с профессиональным ведущим;

Подарки всем участникам.

О тонкостях ресторанного бизнеса расскажут члены «Сибирской гильдии шеф-поваров» бренд шеф-повар ООО «Фудлайн», президент гильдии Юлия Литвиненко, кондитер собственного производства (г. Москва) Елена Наумова, бренд-шеф Валерий Боровиков. Опытом работы за рубежом поделятся шеф-повара Вячеслав Чертов, Степан Брыжахин, Денис Ермолаев (г. Белград, Сербия), Сергей Рахманин (Москва) и другие.

«Мы назвали наш съезд Ц.Е.Х., потому что все мы работаем в цехе – холодном, горячем, кондитерском. Всех нас объединяет ЦЕХ – Целеустремлённость, Единство, Характер»,– поделилась с нами действующий президент «Сибирской гильдии шеф-поваров» Юлия Литвиненко.

«В течение двух дней участников съезда ждет полное погружение в профессиональный контент. Мы надеемся, что эта встреча единомышленников будет информационно-насыщенной и полезной», – отметила директор «Сибирской гильдии шеф-поваров» Наталия Пятых.

Подробная информация о мероприятии: http://stolitsa54.ru/ceh

Забронировать билет по промокоду: 8 (953) 858-15-51 (whatsapp, telegram)

Читатели ksonline.ru могут получить специальную цену на входной билет до 4 июля — промокод «Континент Сибирь».

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