Новосибирские повара провели благотворительный мастер-класс для детей из многодетных семей

Юными шоколатье стали 37 ребят из многодетных семей Новосибирска, принявших участие в конкурсе, посвященном Всемирному дню шоколада 17 июля. Мастер-класс по приготовлению десерта «Шоколадный фондан» для них организовали общественная организация многодетных семей «Надежда», «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф кулинаров» и компания поставок для индустрии питания «Атланта-Сервис».

На площадке «Столица кулинарного искусства» шеф-повара гильдии Иван Обухов, бронзовый призер Всемирной кулинарной олимпиады IKA 2016 в Эрфурте, шеф повар в компании «Торговая площадь» Спиридон Яныгин и вице-президент гильдии по работе со студентами Виталий Карлин вместе с детьми из многодетных семей, создавали новые вкусы, формы и начинки для шоколадных конфет, рисовали и придумывали их описание. Многие дети во время мастер-класса впервые увидели и попробовали «Шоколадный фондан». Кроме этого, для главных героев праздника была организована дегустация конфет от шоколадной фабрики «Новосибирская».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.