«Красноярсккрайгаз» требует денег за обслуживание чаши Универсиады. Это не первый случай судебных разбирательств, связанных со всемирными играми. Эксперты считают, что в нынешних условиях без подобных тяжб не обходится ни один крупный проект, но положительный эффект от соревнований для региона перевешивает претензии к нему.

АО «Красноярсккрайгаз» направило в арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании почти 2 млн рублей с МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» краевого центра за обслуживание чаши огня зимней Универсиады-2019. Заявление принято к рассмотрению, предварительное заседание назначено на 30 июля.

Согласно информации арбитража, стороны ранее заключили договор о передаче сооружения в безвозмездное пользование. Дополнительное соглашение предусматривало обязанность муниципального управления возместить затраты «Красноярсккрайгаза» по газоснабжению, содержанию и обслуживанию чаши. Акционерное общество обратилось к ответчику с претензией, которую тот оставил без удовлетворения, после чего был направлен иск в суд.

Это не первое судебное разбирательство, связанное с Универсиадой-2019. Еще весной генеральный подрядчик проекта ООО «Управляющая строительная компания „Сибиряк“» направил в арбитраж иски к краевому учреждению «Управление капитального строительства» о взыскании более 221 млн рублей за дополнительные траты при строительстве спорткомплекса «Радуга» и Академии зимних видов спорта. Судебное разбирательство на текущий момент не завершено. Вскоре после «Сибиряка» иск в арбитраж к тому же ответчику со сходными претензиями направил еще один подрядчик — ООО «Строительное монтажное управление № 7».

Известно и об обысках, проведенных силовиками в краевом управлении капитального строительства и в Центре питания Универсиады. Впрочем, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил тогда, что претензии правоохранителей касались единственного зафиксированного факта — «попытки одного из мошенников при сносе ветхого жилья в рамках строительства развязки на Николаевском мосту при помощи поддельных документов завышать стоимость домов, которые подлежали сносу».

Также весной прокуратура начала проверку в отношении местного печатного издания «Проспект Мира» из-за размещения карикатуры на логотип соревнований. Как выяснилось, жалобу в надзорный орган направили представители дирекции Универсиады. Однако в результате прокуратура ограничилась предупреждением и не стала применять штрафных санкций.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев называет судебные разбирательства и обыски неизбежным элементом реализации крупных проектов «вообще и особенно в нашей стране», которые в свою очередь «никак не перечеркивают тех положительных моментов, которые принесла городу Универсиада».

«Мы много говорим о коррупционной составляющей везде, и было бы странно, если бы ее не было на спортивных играх мирового уровня. Хотя как раз о претензиях, связанных именно с коррупцией, я не слышал. Как правило, речь идет о том, что стоимость работ превышает запланированную по условиям контрактов. Считаю это рабочими моментами, которые, может, и причиняют дискомфорт отдельным компаниям, но никак не влияют на наследие игр в целом. Универсиада действительно много дала краю в целом и Красноярску в особенности. Город преобразился, в нем появились новые спортивные объекты, закуплен новый общественный транспорт, укреплена материально-техническая база здравоохранения. Именно это войдет в историю, а не отдельные недоразумения», — рассуждает парламентарий.

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