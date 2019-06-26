В рамках подготовки к Форуму сотрудничества России и Казахстана Омская область дополнительно получит 1,5 млрд рублей

Омской области из федерального бюджета дополнительно направят 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт домов и дорог. Финансирование запланировано в рамках подготовки к проведению Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По информации пресс-службы правительства Омской области, из федерального бюджета 2019 года региону дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры в рамках подготовки к проведению ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Омске.

Ранее Омская область уже получила 1,1 млрд рублей. За счет этих средств отремонтируют фасады 169 домов, расположенных вдоль центральных магистралей столицы региона. До 1 июля будут подписаны договоры со всеми подрядчиками, они должны закончить работы к 1 октября текущего года.

Чтобы отремонтировать больше объектов, губернатор Омской области Александр Бурков вел переговоры с федеральным центром об удвоении суммы.

«На сегодняшний день есть гарантия получения еще 1 млрд рублей, который пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить», – сообщил глава региона.

Кроме того, объем дорожного фонда Омской области на 2019 год под проведение форума увеличится на 500 млн рублей. Как отметил Александр Бурков, средства пойдут на обеспечение безопасности в первую очередь тех перекрестков, где дети ходят в школу и детские сады. Необходимо оборудовать там ограждения, разметки, светофоры.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в совещании с главой ГК «Роскосмос» по вопросам развития производственного объединения «Полет». По словам Дмитрия Рогозина, подготовка к серийному выпуску тяжелой ракеты «Ангара» идет полным ходом с соблюдением всех сроков.

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