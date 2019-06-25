Александр Бурков: «Омский «Полет» будет загружен заказами на 40 лет вперед»

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в совещании с главой ГК «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным по вопросам развития производственного объединения «Полет».

Как рассказали в пресс-службе правительства Омской области, делегация государственной корпорации «Роскосмос» и центра им Хруничева побывала в Омске в минувшие выходные. Дмитрий Рогозин проинспектировал реконструкцию и техническое перевооружение омской производственной площадки для серийного изготовления ракет «Ангара». Губернатор Александр Бурков принял участие в итоговом совещании.

По словам Дмитрия Рогозина, подготовка к серийному выпуску тяжелой ракеты «Ангара» идет полным ходом с соблюдением всех сроков.

Как отметил глава региона, к 2023 году на омском предприятии будет увеличение численности работников минимум до 3700 человек. «Полет» будет загружен заказами на 40 лет вперед. Важно не просто развить производственную базу, но и получить гарантированные заказы. Не менее важно развитие научного центра, конструкторского бюро.

«С увеличением штата работников, численности как научных сотрудников, так и производственных специалистов, соответственно, возрастают объемы заказа высшей школе на подготовку кадров. На совещании уделили немало внимания стыковке интересов науки и образования. Говорили о подготовке кадров уже к следующему году – переобучении, наборе молодых специалистов. Сейчас Ведется набор учеников, чтобы готовить из них целенаправленно спецов высокого класса», — прокомментировал Александр Бурков.

Важно, подчеркнул губернатор области, что окончательно и бесповоротно ракета «Ангара» как легкая, так и тяжелая будет производиться на предприятии ПО «Полёт»».

Напомним, в начале июня «Континент Сибирь» писал, что руководство омского производственного объединения «Полет», входящего в состав ГКНПЦ имени Хруничева, заявило о значительном отставании в сроках изготовления тяжелой и легкой ракет-носителей «Ангара». Срок отставания от графика составил от трех месяцев до года, сотрудников предприятия лишили майской премии.

Позднее руководство «Полета» уточнило ТАСС, что отставания на самом деле нет, а смещенные сроки производства ракеты-носителя являются «внутренним производственным графиком». В соответствии с ним, завод выпустит продукцию на 6 месяцев раньше запланированного срока.

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