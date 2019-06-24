Правительство Новосибирской области одобрило новые направления региональной государственной программы по развитию сельского хозяйства

Павел Процюк
 
Правительство Новосибирской области одобрило новые направления областной государственной программы по развитию сельского хозяйства

Два региональных проекта – «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» включены в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства Новосибирской области, которое 24 июня провел глава региона Андрей Травников.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, объем финансирования госпрограммы приведен в соответствие с законом об областном бюджете. В результате в 2019 году финансирование возросло с 3,75 млрд рублей до 3,99 млрд рублей, а в 2020 году – с 3,69 млрд рублей до 3,9 млрд рублей. В последующие годы финансирование программы планируется на уровне 3,5 млрд рублей. Сама государственная программа пролонгирована до 2024 года.

Продлить действие программы понадобилось, главным образом, в связи с существенным ее дополнением – в программу введены два региональных проекта. Они разработаны областным министерством сельского хозяйства в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональные проекты способствуют реализации на территории Новосибирской области национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, региональный проект «Экспорт продукции АПК» предполагает привлечение экспортоориентированных организаций АПК к участию в ярмарках и выставках для продвижения продукции на зарубежные рынки, проведение регулярного мониторинга достижения результатов. В проект не закладывается отдельного финансирования, все его мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

На финансирование второго регионального проекта – «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – в 2019 году запланировано около 44 млн рублей. Объемы выделяемых средств в последующие годы предполагается постепенно наращивать – до 111 млн рублей в 2023 и 2024 годах. Проект даст возможность предоставлять на конкурсной основе гранты «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, компенсировать часть затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств, а также создать в регионе центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Отметим, что 25 июня на очередной сессии Законодательного Собрания Новосибирской области в первом чтении будет рассмотрен проект нового закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» – документ, одобренный правительством региона 6 июня, подразумевает расширение мер господдержки АПК.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что власти Новосибирской области приняли решение не оказывать активную помощь в вывозе зерна за пределы региона, за исключением ранее подписанных контрактов. Остатки зерна на элеваторах и в зернохранилищах «минимальны для удовлетворения внутренних потребностей» Новосибирской области.

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