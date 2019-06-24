Два региональных проекта – «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» включены в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства Новосибирской области, которое 24 июня провел глава региона Андрей Травников.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, объем финансирования госпрограммы приведен в соответствие с законом об областном бюджете. В результате в 2019 году финансирование возросло с 3,75 млрд рублей до 3,99 млрд рублей, а в 2020 году – с 3,69 млрд рублей до 3,9 млрд рублей. В последующие годы финансирование программы планируется на уровне 3,5 млрд рублей. Сама государственная программа пролонгирована до 2024 года.

Продлить действие программы понадобилось, главным образом, в связи с существенным ее дополнением – в программу введены два региональных проекта. Они разработаны областным министерством сельского хозяйства в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональные проекты способствуют реализации на территории Новосибирской области национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, региональный проект «Экспорт продукции АПК» предполагает привлечение экспортоориентированных организаций АПК к участию в ярмарках и выставках для продвижения продукции на зарубежные рынки, проведение регулярного мониторинга достижения результатов. В проект не закладывается отдельного финансирования, все его мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

На финансирование второго регионального проекта – «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – в 2019 году запланировано около 44 млн рублей. Объемы выделяемых средств в последующие годы предполагается постепенно наращивать – до 111 млн рублей в 2023 и 2024 годах. Проект даст возможность предоставлять на конкурсной основе гранты «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, компенсировать часть затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств, а также создать в регионе центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Отметим, что 25 июня на очередной сессии Законодательного Собрания Новосибирской области в первом чтении будет рассмотрен проект нового закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» – документ, одобренный правительством региона 6 июня, подразумевает расширение мер господдержки АПК.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что власти Новосибирской области приняли решение не оказывать активную помощь в вывозе зерна за пределы региона, за исключением ранее подписанных контрактов. Остатки зерна на элеваторах и в зернохранилищах «минимальны для удовлетворения внутренних потребностей» Новосибирской области.

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