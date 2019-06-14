Экспорт новосибирского зерна притормозят ради «внутренних потребностей»

Власти Новосибирской области приняли решение не оказывать активную помощь в вывозе зерна за пределы региона, за исключением ранее подписанных контрактов. Остатки зерна на элеваторах и в зернохранилищах сейчас «минимальны для удовлетворения внутренних потребностей».

О ситуации с экспортом зерна на прошедшей в пятницу, 14 июня пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. С 1 сентября 2018 года за пределы региона только железнодорожным транспортом было вывезено 710 тыс. т зерна. Из них более 360 тыс. т на экспорт. По словам министра, это превышает предыдущие показатели.

«Проблем с вывозом зерна нет, есть другая проблема. Проанализировали остатки зерна, которые хранятся на элеваторах, там хранится менее 500 тыс. т, в т. ч. 320 тыс. т интервенционного фонда. На предприятиях по хранению зерна свободного зерна на реализацию 65 тыс. т., практически все оно законтратовано. У крестьян хранится 43 тыс. т, в том числе 32 тыс. т пшеницы. Таким образом, запасы зерна минимальны для удовлетворения внутренних потребностей региона. И мы приняли решение не оказывать активное содействие в вывозе зерна за пределы Новосибирской области, чтобы не оставить без него наших потребителей», — рассказал Евгений Лещенко.

Министр отметил, что все предыдущие договоренности и контракты на вывоз зерна при этом будут соблюдаться. Планы по вывозу зерна в текущем году, по его оценке, будут «на уровне предыдущего года». Евгений Лещенко добавил, что, с учетом мировых цен на зерно и затраты на отправку зерна за пределы региона, его реализация на внутреннем рынке сегодня выгоднее, чем экспорт.

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