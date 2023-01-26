На реализацию 46 регпроектов Новосибирской области выделили 54 млрд рублей в 2022 году

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отчитался о реализации регпроектов в области в 2022 году. По итогу было выделено 54 млрд рублей на строительство, соцподдержку и другие мероприятия. Ранее губернатор Андрей Травников заявил о наличии резервов для ускорения реализации нацпроектов.

26 января на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников рассказал об итогах реализации региональных проектов в Новосибирской области и их кассовом исполнении (прим. оплате работ, услуг, поставок и т.д.).

«На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году были направлены рекордные 54,23 млрд рублей, из которых 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета, 23,8 млрд рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Важнейшими направлениями финансирования стали проекты «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Здравоохранение», – отметил министр.

По словам Льва Решетникова, Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. С 2019 года объем финансирования нацпроектов в регионе вырос на 82%, с 29,7 млрд рублей до 54,3 млрд рублей. Средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.

В результате реализации нацпроектов построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, построены здания 3 поликлиник и врачебных амбулаторий, продолжается работа по цифровизации системы здравоохранения. Более 50 тысяч семей получили господдержку, получен акт ввода в эксплуатацию Многофункциональной ледовой арены, построен детский сад в г. Тогучин. Театр С. Афанасьева в Новосибирске переехал на новое место, построены Дома культуры в п. Мирный Тогучинского района и с. Веселый Кут Купинского района.

Более 1,7 тысяч семей расселены из ветхого жилья. Также благоустроено 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств, продолжаются работы по строительству 6 объектов системы водоснабжения и водоочистки в муниципалитетах.

По нацпроекту «Образование» построены школы в Советском районе Новосибирска и п. Восход. Более 1,5 тысяч предпринимателей получили услуги для ведения бизнеса, объем финансовой поддержки составил более 10 млрд рублей. Активную фазу нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году завершили 18 предприятий региона.

Лев Решетников уточнил, что реализация 46 регпроектов продолжится и в 2023 году. На эти средства к началу года выделено уже 44,73 млрд рублей.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об освоении рекордного финансирования на реализацию нацпроектов — сумма уже превысила 54 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что у Новосибирской области есть резервы для ускорения реализации мероприятий проектов.