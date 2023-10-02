Согласно программе развития туризма в Кемеровской области до 2030 года должно заметно увеличиться количество мест в объектах размещения для гостей региона. Турпоток в регион, по прогнозам местных властей, вырастет на сопоставимую величину. Информация о программе доступна на портале администрации Кемеровской области.

Согласно опубликованному документу, утвержденная государственная Программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» подразумевает меры по увеличению доступных мест для размещения в отелях и прочих коллективных средствах размещения для туристов в регионе. С имеющихся на данный момент почти 24 тысяч мест к концу декады руководство Кузбасса ожидает роста на четверть — до 30 000 мест. В 2030 году, согласно программе, власти планируют принять 850 с небольшим тысяч человек, которые арендуют номер в отеле или турбазе. На 2023 год этот показатель составляет 691,5 тысячу человек, — таким образом, к концу десятилетия планируется достичь 23% роста. На такую же величину планируется увеличить среднюю численность занятых в сфере туризма работников — к 2030 году их должно стать более 16 тысяч человек.

В Программе отмечено, что туристический потенциал региона используется далеко не в полной мере, поэтому необходимо активное государственное участие в повышении известности Кузбасса, как региона, благоприятного для туризма; изменении ситуации, в которой горнолыжный туризм является преобладающим в регионе, а также в повышении качества подготовки отраслевых кадров и оказываемых услуг, которое в документе названы «невысоким». Приоритетными направлениями для туристов Программой названы 3 кластера — «Шерегеш», » ТРК Междуреченск» и «Северный Кузбасс». Консолидированный бюджет Кузбасса за 2022 год получил от туристической отрасли 1,88 миллиарда рублей доходов. До 2026 года включительно на реализацию Программы планируется потратить более 3 миллиардов рублей.

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