Депутат заксобрания Красноярского края получил условный срок за мошенничество

Красноярский суд признал депутата регионального парламента виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Прокуратурой Красноярского края установлено, что один из депутатов Законодательного собрания в 2017 году представил к назначению на должность помощника свою супругу, однако мер по недопущению конфликта интересов не принял. Напротив, обеспечил внесение в табели учета рабочего времени недостоверных сведений об исполнении ею обязанностей в период отсутствия как на территории края, так и на территории РФ.

По результатам рассмотрения внесенной прокуратурой в адрес Законодательного собрания региона информации, комиссией представительного органа народный избранник признан нарушившим требования антикоррупционного законодательства.

После этого, следственное управление СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, которое после окончания предварительного расследования было направлено в Октябрьский районный суд Красноярска.

В свою очередь, суд, рассмотрев представленные государственным обвинением доказательства, установил вину депутата краевого парламента. Он признан виновным в мошенничестве и получил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Помимо этого осужденный лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Как уточнили корреспонденту «Континента Сибирь» в прокуратуре Красноярского края, речь идет о депутате Виталии Толстове. Он представляет фракцию «Единая Россия» и входит в состав двух комитетов — по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также по природным ресурсам и экологии.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

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