Новосибирский стартап iFarm поставляет на рынок технологии по созданию вертикальных теплиц, которые позволяют получать несколько урожаев овощей и фруктов в любых климатических условиях. Предлагается внедрять подобные технологии в северных районах России. Об этом 21 мая журналистам рассказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в рамках рабочей поездки в новосибирский Технопарк.

«Новосибирскую технологию по производству овощей в вертикальных теплицах можно внедрять в наших северных районах, было предложение даже на атомных ледоколах разместить. Главное, чтобы была достаточная площадь, электроэнергия и вода, — отметил Сергей Меняйло после посещения производственного цеха компании iFarm. – Представьте, в Анадырь доставить свежие овощи и фрукты – сколько это будет стоить? Именно там это востребовано, в этом плане можно развивать малый бизнес. Технология есть, поддержка государственная есть». При этом, какие-то конкретные меры государственной поддержки по продвижению подобной технологии полпред не назвал.

По словам Сергея Меняйло, раньше перед производителем стоял вопрос о том, как правильно сохранить значительное количество овощей в течение года. Сегодня новосибирские разработчики ставят вопрос в другую плоскость: зачем хранить, если можно выращивать 6 урожаев в год овощей и фруктов. «В мире аналогов такой технологии вертикальных теплиц просто нет. 120 квадратных метров достаточно, чтобы производить тонну зелени в месяц, 240 квадратных метра достаточно использовать для того, чтобы технология вышла на самоокупаемость. Стоимость подобного участка около 6-10 млн рублей. Я думаю, что фермерские хозяйства способны найти такие деньги», — сказал полпред.

Ранее Сергей Меняйло предложил создать рабочую группу по противодействию коррупции в Сибирском федеральном округе.

Компания iFarm (ООО «Городские теплицы») с 2017 года является резидентом кластера биотехнологий и биомедицины в Академпарке новосибирского Академгородка. Компания производит локальные теплицы и вертикальные фермы, в которых круглый год можно выращивать натуральные овощи, ягоду и зелень. Управление теплицами осуществляется при помощи специального компьютера.

iFarm сотрудничает с научно-образовательными организациями Новосибирска, в их числе Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный аграрный университет, Институт почвоведения и агрохимии, Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе, Институт Цитологии и Генетики, Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции.

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