Сергей Меняйло предложил создать рабочую группу по противодействию коррупции

В Барнауле состоялось заседание окружного Совета по вопросам кадровой политики при полпреде президента РФ в СФО. Одна из обсуждаемых тем касалась мер по противодействию коррупции.

Как пишет «Интерфакс», полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе заседания Совета по вопросам кадровой политики инициировал создание рабочей группы по противодействию коррупции.

«На следующей неделе в Кызыле мы проводим Совет округа и Совет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Я буду предлагать главам регионов создать постоянно действующую рабочую группу по противодействию коррупции. Учитывая остроту темы, считаю это необходимой мерой, которая позволит обеспечить координацию антикоррупционной работы и системы взаимодействия всех органов власти», — цитирует слова Сергея Меняйло информагентство.

Кроме того, полпред президента отметил, что в настоящее время работа по реализации государственной кадровой политики и развитию гражданской службы в субъектах Сибирского федерального округа ведется системно и вдумчиво. Регионы активно внедряют новые кадровые методики, создают собственную методическую базу и разрабатывают необходимые стандарты, привлекая к этой работе научные организации. Такие примеры есть в Красноярском крае, а также Иркутской, Новосибирской и Томской областях.

По данным сибирского информационного окружного центра, в СФО многое делается для профессионального развития служащих, причем регионы добиваются хороших результатов и на всероссийском уровне.

Также участники совещания обсудили вопросы внедрения в регионах Сибири государственных информационных систем. Несмотря на определенные трудности, в округе идет процесс информатизации кадровой работы. Так, в Новосибирской, Омской и Томской областях есть собственные автоматизированные системы учета наградной работы.

По словам Сергея Меняйло, учитывая современные тенденции, связанные с автоматизацией рабочего процесса, руководителям региональных органов власти следует внимательно и с большей ответственностью подходить к вопросам развития госслужбы. Те регионы, считает полпред президента в СФО, которые не займутся в ближайшее время вопросами модернизации механизмов управления и продолжат осуществлять управление изжившими себя методами, в дальнейшем не смогут стать активными участниками прорыва, о котором говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Таким образом, подытожил Сергей Меняйло, сейчас необходимо сконцентрировать все усилия на внедрении информационных механизмов в области госслужбы, обеспечении условий для профессионального развития служащих и совершенствовании систем их мотивации, а также уделить особое внимание повышению престижа государственной гражданской службы в целом.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о старте реализации национальных проектов в регионах Сибири. Разработано 12 нацпроектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов. Стоит отметить, что из числа сибирских регионов во всех 12 проектах участвует Томская область. Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Новосибирская области в настоящий момент представлены в 11 проектах, остальные субъекты округа принимают участие в 10 нацпроектах.

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