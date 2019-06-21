Региональный Форум социальных инноваций пройдет в Кузбассе в 2019 году

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев по итогам работы на III Форуме социальных инноваций в Москве сообщил о решении провести такое же мероприятие на уровне региона.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, делегация Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым активно принимала участие во всех ключевых мероприятиях III Форума социальных инноваций.

В том числе делегация посетила пленарное заседание с участием членов правительства, сенаторов и депутатов Государственной думы РФ, а также стратегическую сессию «Информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере» и экспертную сессию «Новые подходы и возможности межведомственного и межсекторного взаимодействия в реализации социальной политики».

Губернатор Кемеровской области подчеркнул, что, погрузившись в проблематику, обсуждаемую на Форуме социальных инноваций, было принято коллегиальное решение о необходимости провести такой форум на уровне региона.

«Все субъекты тратят на социальную сферу о 60 до 80% своего бюджета. Насколько эффективно мы управляем этими средствами, насколько мы качественно работаем, внедряем новые технологии, настолько зависит уровень жизни нашего населения. Время меняется, мы должны находить интересные, нестандартные решения. Такие форумы позволяют обмениваться инновационными подходами и внедрять лучшие методики на местах», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в рамках III Форума социальных инноваций регионов между департаментом здравоохранения Кузбасса и крупной московской компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве модульного реабилитационного центра.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.