В Новосибирске открылась школа бизнеса «Синергия»

Известная в Москве школа бизнеса «Синергия» заработала в Новосибирске по франшизе с 17 июня. Её владельцем и директором стала предпринимательница со стажем около 10 лет Екатерина Барсукова. На сегодня «Синергия» открыла 26 подобных школ бизнеса по франшизе в России, а за полтора года планирует запустить еще порядка 100 образовательных заведений.

Как рассказала «Континенту Сибирь» PR директор корпорации «Синергия» в Москве Надежда Ивкова, предпосылкой к открытию школы бизнеса в Новосибирске стал большой процент обучающихся, которые вынуждены приезжать из регионов. «В последнее время статистика приезжающих и обучающихся из регионов людей доходит практически до 60%. В связи с этим возникла идея в декабре 2018 года создать программу франчайзинга. Обучать всех в Москве не так легко, как если в регионе будет представитель, который знает нашу школу и программы, а также особенности рынка на данной территории. Он будет более гармонично объединять людей в сообщество», — рассказала Надежда Ивкова. На сегодня «Синергия» открыла 26 подобных школ бизнеса по франшизе, что, по словам PR директора, говорит о наличии спроса.

Однако исполнительный директор школы бизнеса «Синергия» в Москве Александр Рагиня назвал еще одну причину. Он отметил, что, несмотря на то, что в Москве бренд школы знают лучше, чем «Сколково», в регионах известность меньше. Отчасти поэтому тоже было решено проводить экспансию в регионы. Кроме того, Александр Рагиня добавил, что в планах компании открыть за полтора года, таким образом, порядка 100 школ бизнеса. По оценкам участников рынка, стоимость франшизы школы может составлять порядка 4-6 млн рублей.

По словам Екатерины Барсуковой, в Новосибирске было решено развивать направление начинающих предпринимателей и малого бизнеса. В частности речь идет о групповых занятиях с выполнением дистанционных заданий. Предполагается, что предприниматели в формате живого общения могут получить обратную связь от специалистов крупных компании в той области, в которой хотят развиваться.

В свою очередь участники образовательного рынка считают, что активностей от «Синергии» стоит ожидать в сегменте мероприятий. По наблюдениям основателя Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова, в последние 2-3 года руководство «Синергии» взяло курс на проведение бизнес-ивентов, поэтому франчайзи в Новосибирске будут скорее ставить задачу собирать мероприятия под мотивирующих спикеров. Поэтому конкуренции с «Синергией» в Новосибирске стоит опасаться прежде всего тренинговым компаниям.

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