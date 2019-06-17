На Монументе Славы в Новосибирске начались работы по реконструкции памятника. На эти цели по федеральному проекту партии «Единая Россия» выделено 180 млн рублей, работы будут завершены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом 17 июня на выездном совещании в сквере Славы журналистам сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Более 160 тысяч новосибирцев проголосовали в свое время за реконструкцию именно этого общественного пространства, которое должно было попасть в 2019 году под федеральный партийный проект «Городская среда», — отметил Андрей Турчак. – На эти цели выделено 180 млн рублей из бюджетов всех уровней. Сегодня мы пообщались с подрядчиком, он только приступил к работам. Объект действительно давно не реконструировался и здесь очень много тонкостей, которые обнаружились только сейчас, но пока нет никаких сомнений, что работа будет выполнена в срок – к 75-летию Дня Победы».

В рабочей встрече приняли участие также секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов, министр жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Денис Архипов, региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной думы РФ Максим Кудрявцев, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Игорь Кудин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отметим, что реконструкция Монумента Славы проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда», куда мемориальный комплекс вошел по итогам голосования жителей Новосибирской области 18 марта 2018 года.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что на благоустройство сквера Славы будет выделено 113,7 млн рублей.

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