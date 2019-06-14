За несколько часов до начала заседания Совета директоров ЦБ исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование потребительского спроса в стране. По его результатам, средний чек россиянина за один поход в магазин достиг в мае своего минимума, хотя цены с начала года в основном увеличивались.

По итогам исследования, опубликованным «РИА Новости», в среднем по России один поход в магазин «забирал» из семейного бюджета 553 рубля, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 557 рублей. В Сибири исследователи наблюдали аналогичную динамику: средний чек за месяц снизился на 0,4% и составил в мае 465 рублей. По России в целом сумма за месяц снизилась на 0,7%.

Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах – на 2,8%, в дискаунтерах – на 0,6%, в магазинах традиционной торговли – на 3,1%.

В ходе исследования «Ромир» опросил 40 тысяч россиян, изучил данные по потреблению в 15 тысячах домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Одной из причин снижения потребительской активности в мае президент «Ромира» Андрей Милехин назвал продолжительные выходные, часть которых была «передвинута» с января.

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