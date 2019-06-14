Сегодня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5% годовых. По мнению экспертов, это может стать началом долгосрочного тренда на смягчение денежно-кредитной политики.

Напомним, что по итогам предыдущего заседания по денежно-кредитной политике, ставку решили оставить на прежнем уровне. Но Совет директоров ЦБ допустил возможность ее снижения во втором-третьем кварталах, если ситуация будет развиваться в рамках базовых прогнозов. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%. В марте-апреле этот показатель достиг своего пика (5,3%), но к концу мая снизился до 5,1%.

По итогам июньского заседания, прогноз годовой инфляции снизился с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года», – комментирует итоги заседания пресс-служба ЦБ.

В этом году Центробанк еще два раза вернется к вопросу ключевой ставки. Ближайшее заседание состоится осенью, следующее – в декабре.

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