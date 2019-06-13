Очередное решение банка России по ключевой ставке (на текущий момент она составляет 7,75%) будет обнародовано уже 14 июня. Эксперты и участники финансового рынка практически единогласно считают, что ставка будет снижена и расходятся лишь в том, насколько и сколько раз ее будут снижать.

«В случае сохранения дезинфляционных тенденций ставка в 2019 году может быть снижена дважды, второй раз это может произойти на опорном декабрьском заседании, – дает свою оценку портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. – На текущий момент можно выделить несколько тенденций, говорящих в пользу смягчения монетарной политики. В первую очередь можно отметить тот факт, что пик годовой инфляции после повышения НДС уже пройден, в мае 2019 года годовая инфляция, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% годовых».

Эксперт ссылается на слова заместителя министра экономического развития Азера Талыбова, который, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам спрогнозировал возможную годовую инфляцию в начале 2020 года на уровне ниже 3,5%. «Он напомнил, что прогноз по итогам 2020 года составляет 3,8%, – продолжает Тимур Нигматуллин. – Если учитывать, что МЭР исторически даёт относительно оптимистичные прогнозы, то устойчивая инфляция ниже таргета ЦБ 4% является веским аргументом для изменения подхода регулятора».

С тем, что ключевая ставка до конца года будет снижена на 0,5%, согласны и другие эксперты рынка. «Замедление инфляции в мае было ожидаемо и нами, и рынком, – отметил менеджер по развитию бизнеса «БКС Брокер» Роман Солотенков. – В ближайшие месяцы тренд сохранится, что, вероятно, даст Центробанку больше гибкости при проведении денежно-кредитной политики».

«Наш базовый сценарий предполагает, что после завтрашнего снижения на 25 б.п. до 7,5%, уровень ключевой ставки будет понижен Центробанком еще один раз до конца текущего года, – говорится в официальном сообщении «Финама». – Представители регулятора не устают напоминать, что инфляционные ожидания населения остаются повышенными. Действительно, после достижения исторического минимума весной прошлого года инфляционные ожидания стали увеличиваться на фоне роста инфляционного давления в экономике. Насколько мы понимаем, на текущем этапе, когда фактическая инфляция выше таргета, для регулятора важно, чтобы инфляционные ожидания перестали расти. Для их снижения к 4% и «заякоривания» около этой отметки объективно требуется время (не менее полутора-двух лет, по оценке ЦБ, в течение периода, когда фактическая инфляция будет находиться около цели). На наш взгляд, инфляционные ожидания населения не показывают явных признаков ускорения, скорее, можно говорить об их стабилизации на уровне чуть ниже локальных максимумов. Как показывает практика (март и октябрь 2017 года, февраль 2018 года), отсутствие прогресса в снижении инфляционных ожиданий не являлось препятствием для Центробанка для понижения уровня ключевой ставки».

«В целом мы ждем начала длинного цикла снижения ставки, – резюмирует Тимур Нигматуллин. – В ближайшие годы она может быть снижена с текущих 7,75% до 6,5%, что открывает интересные возможности для действий на падении доходностей длинных ОФЗ-ПД и укреплении рубля на фоне притока в данные активы средств со стороны нерезидентов. То есть мы ждем повторения сценария 2017 года».

Аналогичной точки зрения придерживаются и банки, некоторые из них заблаговременно начали снижать ставки по кредитам, не дожидаясь действий регулятора.

Впрочем, некоторые экономисты считают, что в эту пятницу Центробанк не станет менять ставку по ряду причин. Среди них – главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, который заявил об этом агентству «Прайм» в кулуарах ПМЭФ-2019. По его словам, препятствиями к возможному снижению ставки ЦБ являются риски ослабления рубля из-за снижения цен на нефть (с момента предыдущего заседания они понизились с 70-75 до 60-62 доллара за баррель) и ожидания замедления инфляции до 5% и ниже. Приняв во внимание эти факторы, Совет директоров Банка России может отложить снижение ставки до следующего заседания, хотя условия для ее снижения, по мнению экспертов, уже сложились.

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