Глава Маслянинского района Новосибирской области Вячеслав Ярманов назначен заместителем губернатора региона по развитию сельских территорий. Александр Дубовицкий, который ранее занимал этот пост ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Виталий Ярманов приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля, объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Маслянинский район 13 июня.

Андрей Травников отметил, что задач у нового руководителя с самого первого дня работы достаточно много. «Это и участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных проектов, участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Новая инициатива, предложенная заместителем председателя правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым – разработка государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Новосибирская область активно участвовала в разработке и реализации этой госпрограммы», – процитировали в пресс-службе правительства НСО слова губернатора.

Андрей Травников напомнил, что Вячеслав Ярманов обладает необходимым опытом для реализации новых задач, в том числе – опытом успешного руководства передовым Маслянинским районом.

«Времени «раскачиваться» у Ярманова не будет. Сегодня очень горячая пора, есть задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по увеличению объёмов сельскохозяйственного производства, увеличению объёмов экспорта сельхозпродукции. Самое главное – не потерять время, успеть включиться в эту работу по максимуму, чтобы Новосибирская область была максимально представлена во всех федеральных инициативах», – приводит пресс-служба правительства НСО слова Андрея Травникова.

Кроме того, губернатор поставил перед Вячеславом Ярмановым задачи по решению уже «наболевших» проблем: использование озёр и ресурсов других водоёмов в муниципальных районах, заготовка валежника, наведение порядка с предоставлением населению дров, создание понятной и прозрачной системы обращения с древесиной и использования лесных ресурсов региона.

Что касается поста главы Маслянинского района, то сейчас, по словам губернатора, идёт активное обсуждение кандидатуры руководителя, который мог бы подхватить динамичный темп развития района.

По информации пресс-службы правительства НСО, прежний заместитель губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий Александр Дубовицкий принял решение оставить пост по собственному желанию.

Ярманов Вячеслав Владимирович родился 31 января 1962 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит». Служил в вооружённых силах – ракетных войсках стратегического назначения. С 1988 по 2004 годы работал на Маслянинском кирпичном заводе. Прошёл путь от сменного мастера до генерального директора ЗАО «Кирпичный завод». Руководил предприятием 10 лет. Дважды – в 2004 и 2010 годах – избирался главой Маслянинского района Новосибирской области. С июня 2013 года являлся членом Правительства Новосибирской области – управляющим делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. В октябре 2015 года вновь избран главой Маслянинского района. Награждён знаком «Почётный строитель России», дипломом «Лучший глава муниципального образования» по итогам ежегодного конкурса муниципальных образований Министерства регионального развития Российской Федерации (2010 год), наградами и грамотами Новосибирской области. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 марта 2013 года №271 награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет двух детей.

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