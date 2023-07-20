До 500 тысяч рублей получат молодые сельские ветеринары Омской области

В Омской области молодые сельские ветеринары, работающие в бюджетных организациях, получат до 500 тысяч рублей из областного бюджета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«Выплата начнет действовать в 2024 году для специалистов со стажем от трех лет. Такое решение приняли сегодня на заседании регионального правительства. Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет», — говорится в сообщении.

Согласно порядку предоставления выплаты, молодой специалист обязан проработать в бюджетных учреждениях ветеринарии не менее трех лет со дня заключения трудового договора. В случае прекращения трудового договора до истечения указанного срока полученная выплата подлежит возврату, за исключением определенных случаев, в частности, если специалист в течение месяца устроился на работу в другое учреждение ветеринарии, уточняют в пресс-центре правительства Омской области.

Предоставление выплат будет осуществляться из областного бюджета в размере 500 тыс. рублей молодым специалистам с высшим образованием, 300 тыс. рублей — молодым специалистам со средним профессиональным образованием. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что финансирование гражданских инициатив в Омской области будет увеличено до 1 млрд рублей.