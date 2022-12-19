На должность заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Богомолов, ранее возглавлявший региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Он будет отвечать за долевое строительство в регионе и курировать возведение жилья на подшефных территориях ЛНР и ДНР.

С 19 декабря 2022 года приступил к работе в должности заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. «В полномочия нового заместителя войдет одно из самых сложных направлений деятельности регионального минстроя – решение вопроса обманутых дольщиков, а также контроль за жилищным строительством, которое осуществляется с участием дольщиков. Кроме того, Дмитрий Богомолов будет куратором такого стратегически важного вопроса, как восстановление освобожденных территорий ЛНР и ДНР», – прокомментировал «Континенту Сибирь» новое назначение министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Дмитрий Николаевич Богомолов родился в 1982 году в Новосибирской области. Окончил сначала с отличием юридический, а затем экономический факультеты Сибирской Академии государственной службы. После окончания, 7 лет вел преподавательскую деятельность в Академии.

С 2005 года Дмитрий Богомолов занимался юридической практикой, в 2017 году стал председателем жилищно-строительного кооператива «Успех», под его руководством был решен вопрос более двух десятков обманутых дольщиков – участников кооператива. С января 2021 года назначен директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области. За два года работы под его руководством налажено взаимодействие региона с федеральным Фондом развития территорий, стартовали работы по всем восьми домам, которые Наблюдательный совет Фонда одобрил на достройку, один дом – в г. Обь по ул. Калинина, уже введен в эксплуатацию.

С 2018 года Дмитрий Богомолов является членом Избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса.

Напомним, в ноябре в минстрое региона впервые была введена должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области. Ее занял Дмитрий Тимонов, ранее возглавлявший управление архитектуры и градостроительства регионального минстроя,