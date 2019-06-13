В Кемеровскую область могут поступить инвестиции в размере 38 млрд рублей

В Кузбасс могут вложить порядка 38 млрд рублей. Такой размер инвестиций в регион будет возможен в ходе реализации всех соглашений, заключенных областью на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, правительством Кузбасса в ходе ПМЭМ-2019 заключено 26 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, федеральными министерствами РФ, а также регионами России.

Так, документ о сотрудничестве между Кузбассом и минспорта России направлен на развитие спорта в регионе, а также строительство и реконструкцию спортивных объектов. Пятистороннее соглашение между областью, министерством промышленности и торговли России, АО КХ «СДС», ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» и «Газпромбанком» подразумевает взаимодействие в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Стороны договорились начать работу по организации совместного производства отдельных узлов и деталей горного оборудования.

Еще одно соглашение направлено на создание сельскохозяйственной производственной инфраструктуры по хранению и отгрузке зерновых и масленичных культур. Кроме того, ряд важнейших соглашений Кузбасса с минприроды РФ, Росприроднадзором, крупными предприятиями на территории региона направлен на улучшение экологической ситуации в Новокузнецке.

Также, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Сергей Цивилев подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции Кузбасса на период до 2035 года. Вдобавок, в рамках работы экономического форума заключен документ о взаимодействии между правительством Кемеровской области, АО ХК «СДС» и АО «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра»). Благодаря соглашению в Кузбассе будет внедряться программа роботизации и автоматизации открытых горных работ.

В свою очередь, соглашение между Кузбассом и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» даст возможность пройти аккредитацию и продавать деловой лес по выгодным ценам.

Было заключено соглашение о взаимодействии между федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития промышленности Кузбасса. Документ направлен на взаимодействие в процессе совместного финансирования проектов в сфере промышленности.

В ходе реализации всех подписанных соглашений, общий объем инвестиции в Кемеровскую область может составить 38 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге, проходившем с 6-8 июня 2019 года, регионы Сибири впервые за последние годы были представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого стало будущее экономики и промышленности СФО. Объединяющей идеей стенда, демонстрирующего потенциал масштабных проектов в науке, экологии, реальном секторе, инфраструктуре и туризме стал слоган «Будущее наступает сегодня».

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