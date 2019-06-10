«Газпром нефть» инвестирует 100 млрд рублей в Омский нефтеперерабатывающий завод

В рамках реализации нацпроекта «Экология» компания «Газпром нефть» готова вложить в повышение экологической безопасности производства омского нефтеперерабатывающего завода порядка 100 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Омской области, «Газпром нефть», министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и региональные власти подписали соглашение о взаимодействии в реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Четырехстороннее соглашение заключено на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума. Документ подтверждает намерения «Газпром нефти» продолжать развитие Омского нефтеперерабатывающего завода. Девять проектов по модернизации предприятия, направленных на внедрение природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения, вошли в комплексный план экологического оздоровления Омска федерального проекта «Чистый воздух».

Объем инвестиций «Газпром нефти» в реализацию этих проектов превышает 100 млрд рублей, что составляет более четверти от всего объема финансирования со стороны предприятий-участников программы. Плановый срок завершения строительства объектов — 2021 год.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» предусматривает работу сразу в нескольких направлениях. Нужно совершенствовать дорожную сеть, переводить транспорт и жилищно-коммунальный сектор на экологическое топливо, внедрять системы мониторинга и модернизировать промышленные предприятия.

По словам губернатора Александра Буркова, основную нагрузку на экологию Омской области дает автотранспорт, теплоэнергетика и промышленность. Для региона крайне важно продолжать активную работу в рамках федерального проекта, исполнение которого позволит сократить выбросы в атмосферу на 22% и снизить нагрузку на окружающую среду.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что в масштабной программе модернизации нефтеперерабатывающих заводов большое внимание уделяется экологическим проектам. Омский НПЗ уже сегодня является одним из лидеров отрасли по внедрению природоохранных технологий. До 2021 года на предприятии будут построены инновационные очистные сооружения «Биосфера» и уникальная система автоматизированного мониторинга воздуха.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что Омск — это один из 12 городов России, включенных в федеральный проект «Чистый воздух», где эксперты ведут контроль за снижением нагрузки на воздух.

Отметим, что федеральный проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология». Омск вошел в список 12 городов с напряженной экологической ситуацией. Президент России поставил задачу к 2024 году снизить совокупное количество выбросов на 20%. Для реализации поставленной задачи был разработан комплексный план, включающий мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от транспорта, от промышленных предприятий, от предприятий теплоэнергетики и частного сектора. Также в документ были внесены мероприятия по мониторингу воздуха, озеленению, рекультивации свалок. Реализация комплексного плана позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 56,2 тыс тонн к 2024 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на Омском нацпроект нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» началась подготовка к монтажу крупногабаритного оборудования на площадке по производству компонентов высокооктанового бензина. Стоимость проекта оценивается в 9,7 млрд рублей.

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