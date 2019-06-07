МегаФон и ПАО «МРСК Сибири» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума.

По информации пресс-службы МРСК Сибири, соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения цифровых инноваций, информационных технологий и телекоммуникаций, содействие развитию и повышению надежности инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение уровня сервиса.

Два лидера рынка обсудили интересные идеи и на уровне транспортировки электроэнергии. Например, в Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае планируется установка на опорах линий электропередачи (ЛЭП) особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что пролетающий над ЛЭП беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и сразу выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст точные рекомендации по срокам и объемам необходимых ремонтных работ.

Еще одна цель – создание для удобства для потребителей проектов современного мобильного приложения, использование которого позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать потребленную электроэнергию.

Как отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, благодаря заключенному соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта и др.

В свою очередь МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, возможности дополнительного технологического присоединения объектов МегаФона и содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телекоммуникационного оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании. Также обе компании планируют работать в области цифровизации автоматических систем контроля и учета электроэергии.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация-2030» одним из возможных направлений сотрудничества является реализация комплекса мероприятий по организации комплексного Ситуационно-аналитического центра (САЦ) в МРСК Сибири с использованием технологий оперативного сбора информации, анализа больших данных и предиктивной аналитики.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии экономического потенциала региона.

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