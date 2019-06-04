В скором времени на некоторых дорогах Хакасии появится новое особо прочное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Информация об этом 4 июня появилась на сайте правительства Хакасии.

«Щебеночно-мастичный асфальтобетон – покрытие долговечное, сложное в изготовлении. В Хакасии только два предприятия занимаются его производством и укладкой. В частности на 52 километре автодороги Абакан-Саяногорск будет уложен именно щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его же положат на участке автодороги Абакан – Ак-Довурак протяженностью 3,5 км», — говорится в сообщении.

Главное отличие этого покрытия от остальных видов асфальта в высоком содержании щебня горных пород. «Именно он повышает стойкость к деформации готового покрытия. Объем битумного раствора (мастики) также больше. Он заполняет все доступное пространство, что снижает пористость массы. В результате получается покрытие устойчивое к внешним воздействиям и сроком эксплуатации в несколько раз выше других видов асфальтобетона», — сказано на сайте правительства республики.

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