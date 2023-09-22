Мэрия: ремонт новосибирских дорог вышел на финишную прямую

В Октябрьском районе завершают восстановление дорожного полотна на участке дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров. Мэр Анатолий Локоть оценил качество ремонтных работ.

«Это дорога является альтернативным выездом из Первомайского района в Октябрьский – по улице Выборной через ТЭЦ-5. Она проходит параллельно Бердскому шоссе и улице Большевистской. Многие автомобилисты при возникновении пробок предпочитают пользоваться именно этим проездом. Основное препятствие, которое мешало начать ремонтные работы, – это ведомственная разобщенность, не вся дорога находится в муниципальной собственности, протяженность нашего участка – 750 метров. Состояние проезда было ужасное, поэтому мы его не ремонтируем, а фактически делаем заново, начиная с укладки щебеночного основания. Срок завершения работ – конец сентября», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ремонт участка дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров проводит подрядная организация ООО «Дорсиб». К работам приступили в конце июня 2023 года, завершить ремонт планируется к началу октября. Проектом предусмотрена замена старого основания с устройством дополнительного слоя из щебеночно-песчаной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия.

На сегодня полностью выполнены работы по фрезерованию и замене старого основания на новое, уложен нижний слой покрытия. На всем протяжении, с двух сторон, установлен бордюрный камень. После устройства верхнего слоя покрытия и обочин будут установлены дорожные знаки (21 шт.) и нанесена дорожная разметка.

Глава города призвал собственников участка дороги, не находящейся в ведении муниципалитета, провести ремонтные работы, чтобы полностью восстановить проезд: «Мы свою часть дороги привели в нормативное состояние, очень хотелось бы, чтобы участок, находящийся на вашей земле, был также приведен в порядок. Новосибирцы обязательно оценят эту работу».

Как отметил мэр Анатолий Локоть, в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 23 объекта, осталось завершить работы на четырех. «По региональной программе «Региональные автомобильные дороги», которую мы финансируем вместе с правительством Новосибирской области, – запланировано 63 объекта на этот год, из них 50 введено в эксплуатацию», – резюмировал глава города.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ремонт теплосетей на улице Коммунистической в Новосибирске близится к завершению.