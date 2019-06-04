Почти 130 млн рублей направят на поддержку фермеров Красноярского края

В ближайшие три года на поддержку фермеров и на развитие сельской кооперации в Красноярском крае из федерального и регионального бюджетов будет выделено 129,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, средства на поддержку фермеров предусмотрены в рамках региональной программы федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В общей сложности на эти цели с 2019-2021 годы будет направлено 129,5 млн рублей. Из них 123 млн – предоставит федеральный бюджет и 6,5 млн –краевой.

Реализуя региональный проект, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края примет участие во всех мероприятиях федерального проекта.

Планируется, что к концу 2019 года количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства составит 54 человека. Из них 11 человек – представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 28 – трудоустроенные на новые постоянные рабочие места в сельской местности. Еще 14 человек – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие грант «Агростартап» в размере до 4 млн рублей на создание КФХ. Также средства господдержки получит один кооператив.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и торговли региона Оксаны Дивногорцевой, участие края в мероприятиях федерального проекта способствует увеличению объема производства сельхозпродукции, повышению уровня занятости сельского населения, росту его доходов, привлечению молодежи, увеличению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Новосибирская область в течение трех лет получит почти 130 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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