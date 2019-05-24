Муниципальные образования Красноярского края получат 90 млн рублей на благоустройство

В Красноярском крае села и городские поселения получат 90 млн рублей на реализацию проектов по гранту «Жители за чистоту и благоустройство».
По информации пресс-службы правительства Красноярского края, 43 села и городских поселения с численностью населения не более 10 тыс человек получат 79,9 млн рублей. На эти средства в населенных пунктах будут благоустроены детские игровые и спортивные площадки.
Так, планируется установить системы уличного освещения в Ачинском районе, обустроить тротуары и установить малые архитектурные формы в Енисейском районе и благоустроить площади в Шарыповском районе.
Кроме этого, в селе Байкит появится новая детская игровая площадка и будут ликвидированы две несанкционированные свалки, а в селе Ванавара благоустроят территорию общественного катка. Всего Эвенкийский район получит порядка 5 млн рублей на эти цели.
Вдобавок, 29 муниципальных образований получат субсидии на общую сумму более 25 млн рублей в рамках конкурса «Инициатива жителей – эффективность в работе». Средства направят на обустройство мест массового отдыха населения, а также сохранение и использование объектов культурного наследия.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что МКУ «Горзеленхоз» объявило аукцион по выбору генерального подрядчика для благоустройства сквера Славы. Начальная минимальная цена контракта составляет 113,7 млн рублей.