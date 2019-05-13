Кемерово и Новокузнецк удостоены звания «Город трудовой доблести и воинской славы»

Два города Кемеровской области, Кемерово и Новокузнецк, стали «Городами трудовой доблести и воинской славы». Об этом объявил губернатор Сергей Цивилев во время праздничного концерта, посвященного 9 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, вклад в победу крупнейших городов Кузбасса, Кемерова и Новокузнецка, сложно переоценить. Только 64 тыс новокузнечан и 61 тыс кемеровчан воевали на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в Кемерове и Новокузнецке были размещены и работали десятки эвакуированных заводов и госпиталей, добывался уголь на шахтах, восполнялись потери оккупированного Донбасса.

В связи с этим, в преддверии праздника Победы было принято решение присвоить почетное звание Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы» городам Кемерово и Новокузнецку.

Знак за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, за свободу и независимость Отечества губернатор Сергей Цивилев вручил главам Кемерова Илье Середюку и Новокузнецка Сергею Кузнецову.

По словам Сергея Цивилева, жители Кемерово и Новокузнецка достойны этой высокой награды.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что 20 марта 2019 года закон «О почетном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят депутатами Совета народных депутатов.

Согласно документу, звание «Город трудовой доблести и воинской славы» будет присвоено городам Кемеровской области, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде. А мобилизованные в действующую армию горожане продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма на фронте, способствуя победе.

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