В новосибирском метрополитене установили пять новых металлодетекторов

На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске в вестибюле №2 установлены пять новых металлодетекторов SmartScan C18. Именно на этой станции наблюдается самый большой пассажиропоток.
Как рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена, в первом квартале 2019 года пассажиропоток на конечной станции «Площадь Маркса» составил почти 3,8 млн человек. Среднесуточный пассажиропоток превысил 40 тыс человек и он продолжает расти.
В связи с этим, на данной станции метро было принято решение установить пять новых металлодетекторов SmartScan C18. Данное оборудование производства Центра безопасности РИМИ (Московская область) считается лидером по своему качеству и функциональным возможностям. Так, пропускная способность металлодетектора составляет 60 человек в минуту, а средний срок службы равен 10 годам.
Стоит отметить, что работа по замене в новосибирском метрополитене металлодетекторов ведется в плановом порядке. В текущем году планируется установить поэтапно еще 10 новых металлодетекторов. После «Площади Маркса» таким оборудованием хотят оснастить станцию «Речной вокзал».
Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты горсовета Новосибирска решили обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с инициативой возобновить действие федеральной подпрограммы по развитию метро в городах-миллионниках.