Новосибирские депутаты хотят возродить федеральную подпрограмму по развитию метро

Депутаты горсовета Новосибирска решили обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с инициативой возобновить действие федеральной подпрограммы по развитию метро в городах-миллионниках.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» депутат городского совета Новосибирска — председатель комитета по городскому хозяйству Игорь Кудин, народные избранники выступили с инициативой возобновления федеральной программы «Развитие транспортной системы России», в рамках которой действовала подпрограмма предусматривающая федеральное финансирование на строительство метрополитена в городах-миллионниках.

Данное обращение накануне рассмотрела и одобрила комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска.

Как объяснил Игорь Кудин, деньги на строительство метро в рамках данной федеральной программы выделялись не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на крупные города-миллионеры, в том числе и на Новосибирск. Однако подпрограмма закончила свое существование в 2010 году.

Развитие метрополитена, по словам депутата, в крупных городах без софинансирования федерального бюджета невозможно, потому что ни областная, ни городская казна такую нагрузку не выдержит. В связи с этим, новосибирские депутаты хотят обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, чтобы он рассмотрел данную проблему и принял решение о возобновлении подпрограммы по развитию метрополитена в крупных городах России с 2020 года.

Кроме того, чтобы усилить свои позиции, депутаты Новосибирска обратились за поддержкой в крупные города России, в том числе в Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Казань, где также существует проблема, связанная с развитием метро.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о необходимости достройки Дзержинской линии метрополитена на экспертном заседании комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России. Председатель комиссии Игорь Шпектор, пообещал, что вопрос будет ставиться перед главой государства.

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