Профессиональная Ассоциация «Региональный деловой клуб строителей» пополнилась сразу несколькими участниками. Все члены Ассоциации «РДКС» — знаковые для региона фигуры, за плечами которых не один десяток введенных в эксплуатацию жилых и не только объектов.

РКДС собрал вокруг себя практически всех крупнейших застройщиков Новосибирска и Новосибирской области. На базе делового клуба строителей регулярно обсуждаются все наиболее значимые события, происходящие в отрасли. В Правление Ассоциации входят Майис Мамедов (ГК «Первый строительный фонд), Сергей Ковальский (ГК «Сибпродмонтаж»), Александр Воронин (АО «Бердский строительный трест»), Сергей Аксененко (ГК «ВИРА-Строй»), Михаил Голубев (ЗАО «РСУ-5 НГС»), Александр Савельев (АРООР ССР), Игорь Безматерных (Сибирский банк Сбербанка РФ).

Решением Общего собрания членов Ассоциации в апреле этого года ряды клуба пополнили Владимир Наумов (ГК «ДОМ-Строй»), Александр Абалаков (ГК «УНИКОН»), Вадим Кек (ООО «СМУ-9»), а также Максим Кулешов (ООО «Компания «Мастер Групп»). Так, ГК «ДОМ-Строй», совладельцем которой является Владимир Наумов, сдала жилой комплекс «Флотилия», являющийся одной из визитных карточек не только Ипподромской магистрали, но и всего Новосибирска. Александр Абалаков в сфере строительства известен не только ГК «УНИКОН», но и деятельностью в качестве депутата в Государственной думе РФ прошлого созыва.

«В рамках Ассоциации мы стараемся решать вопросы, волнующие всех застройщиков и работников стройиндустрии города, предлагаем новые подходы в организации работ.

Мы понимаем, что для активного развития строительной отрасли региона необходим комплексный подход, сочетающий в себе усилия бизнеса и власти. Поэтому в «Региональном деловом клубе строителей» мы проводим расширенные заседания с участием представителей власти, банковской сферы, надзорных органов. На этих встречах мы регулярно обсуждаем способы повышения качества и объемов строительства, принимаем меры по решению наиболее острых вопросов, разрабатываем мероприятия по обучению молодых специалистов и повышению квалификации уже работающих сотрудников», — отметил в разговоре с «КС» Председатель РКДС, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов.

В настоящее время в состав Ассоциации входят не только крупнейшие застройщики Новосибирска, но и генеральные подрядчики, предприятия стройиндустрии, а также Сибирский банк Сбербанка РФ.

На заседания руководство клуба приглашает представителей областной, городской власти, а также различных федеральных ведомств и учреждений. В июне 2019 года Региональный клуб строителей отмечает свое 15-летие, доказав тем самым свою необходимость всей отрасли.

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