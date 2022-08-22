17 августа новосибирцам презентовали новый сквер «Читатели» в центре города рядом с ЖК «Державина 50». «Зеленый подарок» горожанам преподнес крупный застройщик, известный своими проектами по благоустройству.

Новый сквер «Читатели» появился на улице Державина рядом с недавно возведенным жилым комплексом. Застройщик – компания «Дом-Строй» – на площади 1,7 га, прилегающей к дому, разбил уютный сквер с зелеными насаждениями, дорожками и лавочками. Украшением сквера стала монументальная скульптура «Читатели». Как рассказала «Континенту Сибирь» исполнительный директор ГК «Дом-Строй» Надежда Павина, название сквера было выбрано не случайно. Он расположен в окружении улиц, носящих имена русских писателей, – Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Николая Гоголя. «Кроме того, названием мы хотели подчеркнуть важность чтения. И на открытии сквера мы дарили детям книги. Вообще, кредо нашей компании – возводить красивые дома и создавать вокруг них комфортную среду не только для жителей, но и для всех горожан. Новосибирцы уже оценили «Аллею Друзей» на Бориса Богаткова и «Эдемский сад» на Богдана Хмельницкого. Теперь мы дарим городу очередной сквер «Читатели». Это место, где жители не только нашего, но и близлежащих домов смогут гулять, знакомиться, устанавливать хорошие добрососедские связи», – отметила Надежда Павина.

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О художественной концепции сквера рассказала главный архитектор компании «Дом-Строй» Ксения Миненко. По ее словам, проект сквера стал своеобразным вызовом для команды архитекторов компании, решивших сделать его своими силами. «Мы отрабатывали все – от оформления до сценария. Мы выбирали растения, прорабатывали схему расположения дорожек, освещения, выбирали лавочки и урны. Продумывали сценарий, как люди будут заходить в сквер, как здесь гулять и отдыхать. Центром композиции стала скульптура, олицетворяющая читателей со всего мира. На земном шаре застыли в танце с книгами образы чтецов. Скульптурную композицию нарисовал наш штатный дизайнер. Долго искали скульптора, потому что новосибирские монументалисты в основном работают с камнем. А эта скульптура из полимерного композитного материала – углепластика. Это прочная конструкция на металлическом каркасе», – рассказала Ксения Миненко.

«Вообще, конечно, удивительно, – отметила в беседе с «Континентом Сибирь» жительница дома по соседству со сквером. – Ведь еще пару лет назад здесь был пустырь и старый частный сектор, а теперь такая красота. Когда застройщик нам обещал компенсировать все неудобства от стройки, честно говоря, мы не очень верили. Но когда первым делом нам сделали дорогу, даже самые недоверчивые изменили свое мнение. А теперь мы рады, что из наших окон виден и красивый дом, и прекрасный сквер. Будем с удовольствием здесь гулять».

На открытие сквера «Читателей» помимо жителей, которых пригласили на праздник, приехали партнеры застройщика, а также руководство города. Как отметил в своем выступлении гендиректор ГК Дом-Строй» Михаил Владимиров, компания всегда старается в тех локациях, где строит, делать маленький подарок городу, и сквер «Читатели» – не исключение.

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Поздравляя жителей с обретением новой зеленой площадки для отдыха, мэр Анатолий Локоть, отметил, что в Новосибирске сформировалась хорошая традиция – застройщики не только строят новые жилые кварталы, но создают рекреационные зоны отдыха. «Новосибирцы нуждаются в комфортной среде. Для них важны зеленые зоны, детские площадки и транспортная доступность. Новый сквер – хороший пример ответственного подхода застройщика, который за свой счет создает ухоженное общественное пространство», – подчеркнул глава города.

Вице-мэр-начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в свою очередь рассказал, как еще несколько лет назад в мэрии актив застройщиков обсуждал, что нужно сделать, чтобы поменять отношение жителей города возведению домов на территории плотной застройки. «Стройка на какое-то время доставляет жителям неудобства: бьют сваи, работает техника. И тогда была выдвинута инициатива, чтобы строители, построив объект, благоустраивали территорию за свой счет. И я рад, что в нашем городе работают застройщики, которые эту инициативу поддерживают», – отметил Алексей Кондратьев.

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Заместитель главы Центрального округа Новосибирска Владимир Архипов заверил, что администрация района будет помогать содержать этот сквер.

В заключение стоит отметить, что открытие сквера стало праздником для жителей микрорайона. Выступление артистов, шоу мыльных пузырей, викторина и, конечно, подарки, главный из которых – книга.

Дом на Державина, 50 находится в центре Новосибирска, недалеко от улиц Фрунзе и Гоголя, Ипподромской магистрали, но в то же время в уединении от шума и городской пыли. Кроме сквера «Читатели» с открытым доступом в доме также появятся закрытая территория с площадками для детей разных возрастов, спортивная площадка, наземный и подземный паркинг, охрана и видеонаблюдение. Среди отличительных черт дома: панорамные окна в квартирах, застекленные лоджии, качественные двери и самые современные дизайнерские решения в оформлении фасадов, холлов и внутреннего пространства на этажах. При строительстве используются высококачественные и экологичные материалы, каждая деталь продумана. В окружении дома — вся инфраструктура: школы, кофейни и супермаркеты. Всего 15 минут пешком до оперного театра.

Группа Компаний «Дом-Строй»

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