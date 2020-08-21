Новая зеленая зона появилась на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Ее создала группа компаний «Дом-Строй», которая возводит рядом с аллеей жилой комплекс «Романтика». Примечательно, что речь идет не о придомовой территории, а о красивой парковой аллее, доступной всем горожанам.

Благоустройство аллеи напротив дома по улице Бориса Богаткова 194 началось еще в 2019 году, а торжественное открытие состоялось в августе 2020 года. На территории были высажены новые виды кустарников и деревьев, оборудовано газонное покрытие, установлены фонари и малые архитектурные формы.

Открывали праздник учредители группы компаний «Дом-Строй» — Владимир Наумов и Михаил Владимиров. Руководство компании высоко оценило профессионализм при проектировании и создании внешнего облика, вручив благодарственное письмо архитектору ГК «Дом-Строй» Артему Ледяеву.

Торжественное открытие аллеи посетили представители исполнительной и законодательной власти. Все гости выразили признательность компании-застройщику за создание прекрасного и ухоженного пространства, за преображение Октябрьского района, которое выражает философию компании – делать Новосибирск лучше.

Среди объектов ГК «Дом-Строй» — ЖК «Флотилия», ЖК «Эдем», ЖК La Grande, ЖК «Золотые паруса» и дом на ул. Петухова.

Глава Октябрьского района Петр Прокудин вручил благодарственное письмо за высокую культуру организации работ, а также за социально ответственный подход к бизнесу.

«У нас в Октябрьском районе относительно мало зеленых зон и спасибо компании «Дом-Строй», которая взяла на себя социальную нагрузку и построила эту прекрасную аллею. Теперь остается вопрос, связанный с вводом в эксплуатацию построенного дома и передачи аллеи городу Новосибирску. Это аллея со скульптурами различного характера, красивыми элементами освещения — вся зеленая зона оформлена в едином стиле», – рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Смышляев.

Сейчас решается вопрос о том, кто теперь будет поддерживать территорию благоустроенной зеленой зоны в нормативном состоянии. «Мы сейчас отрабатываем эти схемы. У нас создано управление благоустройства в Новосибирске. То есть мы поменяли схему управления зелеными зонами. И сейчас у нас есть альтернатива, каким путем пойти. Взять ли на баланс просто, чтобы управление этим занималось, или же все-таки заключить договор с управляющей организацией», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.