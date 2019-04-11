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Кандидат социологических наук, участник сибирского телеком-рынка
Глава АНО ИДПО «Госзаказ», руководитель комитета по государственным закупкам новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
CEO Future Proof Skills Academy, сертифицированный коуч по международным стандартам
Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
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