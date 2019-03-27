Экс-директор новосибирского филиала X5 RETAIL GROUP возглавил отделение Почты России в Омске

Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи Омской области стал Денис Петроченко. Ранее он был директором филиала X5 RETAIL GROUP в Новосибирске, а также занимал руководящие должности в банковской сфере.

Как рассказали в правительстве Омской области, приоритетными задачами Дениса Петроченко на посту руководителя Омского филиала Почты России станут построение эффективной деятельности отделения, повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, модернизация филиалов почтовой связи, развитие логистики, а также внедрение и реализация новых проектов на территории региона.

Денис Петроченко родился в 1982 году в Томске. Окончил исторический факультет Томского государственного университета. Ранее, в разное время занимал должности заместителя директора ЗАО «Банк Русский стандарт» в Красноярске, начальника управления продаж ЗАО «Банк Русский стандарт» в Новосибирске, директора регионального центра «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и директора филиала X5 RETAIL GROUP также в Новосибирске.

По словам самого Дениса Петроченко, руководство филиалом крупнейшего федерального почтового оператора — новый этап в профессиональной деятельности. Почта России является социально ориентированным предприятием, уделяющим особое внимание качеству обслуживания клиентов, понимание потребностей которых дает возможность определения фокусных зон для развития. Сейчас стоит много сложных и интересных задач, успешное решение которых невозможно без слаженной работы всей команды филиала.

Отметим, Управления федеральной почтовой связи Омской области включает 11 почтамтов и 621 стационарное отделение. Предприятие объединяет более 5000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 200 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала — более 51,5 тыс км.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в управлении Следственного комитета по Омской области сменился исполняющий обязанности руководителя. Теперь этот пост занимает полковник юстиции Владислав Бражников. Его предшественником целый год был полковник Сергей Марковиченко.

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