Александр Люлько: «На новосибирском форуме «Городские технологии» представят проект скоростного трамвая»

На промышленном форуме «Городские технологии», который пройдет в Новосибирске 4 и 5 апреля, будет представлен инвестпроект скоростного трамвая от Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Об этом 26 марта на пресс-конференции сообщил руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Мы в рамках форума будем рассматривать крупные предложения по инвестициям со стороны ОРКК. Хочу сказать, что корпорация не только выпускает ракеты, но и трамваи, в том числе и скоростные, и у нас есть договорённость, что она представит такие трамваи, как свой инвестиционный проект», — рассказал Александр Люлько, добавив, что трамваи будут выполнены в новом космическом дизайне.

По словам Александра Люлько в промышленном форуме примут участие крупные корпорации и научно-исследовательские институты. Так, СибНИА им. Чаплыгина представит проект турбовинтового аналога «Ан-2» из композитных материалов, который будет дешевле и быстрее «кукурузника». Есть заказ на 200 таких самолетов для полярной авиации.

Напомним, что в рамках той же пресс-конференции стало известно, что в СибНИА им. Чаплыгина к концу 2019 года начнутся испытания 19-местного самолета из композитных материалов для межрегиональных перевозок.

Новосибирский форум «Городские технологии» состоится 4-5 апреля. В рамках форума будут представлены разработки научно-исследовательские разработки для внедрения в городское хозяйство, в том числе в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, технологий «Умный город» и другие.

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