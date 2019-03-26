В Новосибирском СибНИА им. Чаплыгина к концу 2019 года начнутся испытания 19-местного самолета из композитных материалов для межрегиональных перевозок. Об этом 26 марта на пресс-конференции сообщил научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.

«Сейчас наш институт занимается разработкой 19-местного самолета. Это, видимо, будет двухмоторный моноплан с верхним расположением крыла. Данная модель станет современным средством для межрегионального перемещения людей, техники и грузов», — отметил Алексей Серьезнов.

По словам научного руководителя СибНИА, моноплан будет летать со скоростью 500 км/ч на высоте 5-7 тыс. метров, и иметь дальность полета около 3,5 тыс. км.

«Моноплан будет разработан на основе удачного советского самолета Як-40, который сейчас модернизируется. Мы планируем сделать некоторые детали – крыло и фюзеляж из углепластика», — сказал Алексей Серьезнов, добавив, что через два года планируется создать самолет, который будет целиком сделан из композитных материалов.

Также Алексей Серьезнов напомнил, что со 2 по 5 апреля 2019 года в Новосибирске пройдут торжественные мероприятия, посвящённые юбилею Сергея Чаплыгина, имя которого носит СибНИА.

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