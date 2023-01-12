В новосибирском НИИ испытывают импортозамещённый пассажирский лайнер

В Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина доставили планер испортозамещённой версии пассажирского узкофюзеляжного самолёта Superjet-100 – SSJ-NEW для проведения сертификационных статистических испытаний.

Воздушное судно поступило в отделение усталостной и статистической прочности учреждения 11 января, сообщает пресс-служба института.

Фюзеляж и отъёмные части крыла планера доставлены в СибНИА с завода ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Комсомольска-на-Амуре, а вертикальное и горизонтальное оперение – с Новосибирского авиационного завода.

«В СибНИА по заказу ПАО “Корпорация «Иркут» (ПАО “Объединённая авиастроительная корпорация”) пройдут статические испытания планера SSJ-NEW, в том числе фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения, пилонов и узлов навески двигателей ПД-8», – говорится в сообщении пресс-службы СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

По словам директора СибНИА им. С.А. Чаплыгина Владимира Барсука, ресурсные испытания планера Superjet-100 проводятся в учреждении с 2007 года. Для сертификационных испытаний новой, импортозамещённой версии планера самолёта – SSJ-NEW в институте разработали многоканальную автоматизированную систему управления нового поколения, она отличается высокой надёжностью и позволяет решать широкий круг задач в рамках соответствующих работ.

«Результаты испытаний подтвердят надёжность конструкции и определят условия безопасной эксплуатации SSJ-NEW в соответствии с требованиями авиационных правил», – приводят в учреждении слова Владимира Барсука.

Проектирование испытательных и вспомогательных систем стенда статистических испытаний, а также силовых ложементов (конструкций для фиксации) и схем нагружения консолей крыла, стабилизатора и киля SSJ-NEW в институте завершили в конце 2022 года. В ближайшее время планируется провести сборку агрегаторов планера и установить системы испытательного стенда.

Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) – новая версия самолёта Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Его сертификацию планируется провести в течение 2023 года. Sukhoi Superjet-100 – российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Это первое российское крупносерийное пассажирское воздушное судно, созданное после распада СССР. ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» («ОАК») — российская авиастроительная корпорация, объединяющая на сегодня 20 крупных авиастроительных предприятий. Зарегистрирована в 2006 году.

Напомним, что СибНИА имени С. А. Чаплыгина также планирует создать демонстрационную модель российского пассажирского сверхзвукового самолёта. Работы предполагается начать в текущем году.