В Новосибирске рассчитывают завершить испытания самолета SSJ New в 2023 году

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина планирует закончить испытания самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) в ноябре-декабре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Владимира Барсука.

«Сначала делается ряд испытаний на первый вылет — они достаточно короткие, дальше уже более длительные. Ориентировочно — в ноябре-декабре (планируется) закончить (испытания)», — сказал Владимир Барсук. Его цитату приводит ТАСС.

Он также отметил, что сейчас самолет фактически передан в институт: ряд систем уже смонтирован, частично еще идут работы.

Как ранее сообщали в пресс-службе института, воздушное судно поступило в отделение усталостной и статистической прочности учреждения 11 января.

Для сертификационных испытаний новой, импортозамещённой версии планера самолёта — SSJ-NEW в институте разработали многоканальную автоматизированную систему управления нового поколения, она отличается высокой надёжностью и позволяет решать широкий круг задач в рамках соответствующих работ.

Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) – новая версия самолёта Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Его сертификацию планируется провести в течение 2023 года. Sukhoi Superjet-100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Это первое российское крупносерийное пассажирское воздушное судно, созданное после распада СССР.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске создадут научно-производственный центр беспилотников при участии СибНИА.