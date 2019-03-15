Власти Новосибирской области решили подкорректировать проект волейбольного центра

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Региональный центр волейбола в Новосибирске».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, основным требованием министерства строительства к проектировщику волейбольного центра является выполнение корректировки проектной документации в части изменения конструктивных решений фундаментов и трибун для зрителей, приведения документации к действующим нормам и требованиям технологического задания. Начальная цена контракта составляет более 8,8 млн рублей.

В техническом задании указано, что центр волейбола будет состоять из трех этажей с техническим этажом и техподпольем, спортивной ареной и с трибунами не менее 5000 мест, в том числе с местами для VIP-персон, членов делегаций и прессы.

Проектировщику необходимо предусмотреть автоматическую систему раздвижных трибун, а также лифты, в том числе для перемещения маломобильных граждан. Второй блок центра будет представлять собой двухэтажное здание со спортивной ареной, высотой 12,5м, с трибунами не менее 576 мест.

Кроме того, подрядчик должен внести изменения в проект для размещения на первом этаже ресторана и кафе для питания сотрудников и спортсменов. Также, требуется внести правки в проект второго этажа, касающиеся конференц-зала и пресс-центра, и увеличить площади тренажерного зала до 200 кв.м. Также в одной из раздевалок необходимо заменить сауну на хамам.

Срок завершения выполнения работ — в течение 2 месяцев со дня заключения контракта.

Стоит отметить, что здание регионального центра волейбола предназначено для проведения соревнований и тренировочных занятий по волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, мини-футболу, и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что для центра волейбола в Новосибирске уже зарезервирован участок площадью 4,4 га. Объект такого типа станет крупнейшим за Уралом волейбольным центром. Тренировочная и спортивная арены будут иметь возможность принимать одновременно более 5 тыс зрителей. Сейчас общая сметная стоимость строительства составляет примерно 1,8 млрд рублей.

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